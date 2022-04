A pesar de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el conflicto planteado en el transporte público de pasajeros, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llamó a continuar con el paro de actividades anunciado.

Si bien la UTA dijo que la medida sería por dos días, hoy y mañana, ayer confirmó que la medida de fuerza comenzará a las 0 horas de este martes y se extendería de manera firme hasta el mediodía.

Recién para esa hora los secretarios generales de las provincias mantendrían una reunión virtual para analizar si continúan con el paro. El gremio pide que el acuerdo paritario en las provincias sea igual al que se cerró en el AMBA, dado que vienen denunciando desde hace tiempo que existe una clara diferenciación con las jurisdicciones provinciales.

El secretario general de UTA Salta, Miguel Barrera, aseguró que "en todo el país se movilizará", ya que no hubo acatamiento a la conciliación obligatoria. Recién al mediodía se verá cómo está el panorama, pero por lo pronto, el paro se confirmó desde las primeras horas de hoy, e incluirá a todas las unidades de corta y media distancia. "Abarca a todo el interior de Salta y en todas las empresas", precisó.

Barrera afirmó que el reclamo se motoriza por "la desidia del Ministerio de Transporte de la Nación" con las provincias, ya que en las últimas reuniones para tratar de llegar a un acuerdo y firmar las actas paritarias, los representantes de esa cartera nacional no se presentaron. "Los empresarios no objetaron nuestros pedidos, se iba a acordar, pero no estuvo Transporte", cuestionó.

El acuerdo al que pretende llegar el sindicato prevé un básico de 121 mil pesos para abril; y 138 mil pesos desde mayo hasta agosto.

En ese sentido, Barrera manifestó que las negociaciones con "el interior quedaron a la deriva" hace 20 días, cuando cerraron las acuerdos con el AMBA, la zona urbana común que conforman la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires.



El gremio conducido por Roberto Fernández ya aseguró que no iba "a permitir salarios por debajo de la inflación ni haberes inferiores en el interior a los del Área Metropolitana de Buenos Aires". Y en esa línea, la UTA dijo que agotaron todas las gestiones con el fin "de lograr el aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país".



“El Estado Nacional viene asistiendo, altamente, a un sistema de transporte, que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales; quienes no solo han abandonado todos los ámbitos de negociación paritaria, sino que desconocen las reiteradas invitaciones a participar de la discusión salarial”, sostiene el documento compartido por la delegación gremial local.



Asimismo, responsabilizó al Comité Federal de Transporte de todas las consecuencias que acarrea su accionar gremial, y solicitó “participación, compromiso y aporte para un sistema del que son nada menos que los titulares únicos y primeros, pese a lo cual, se han desentendido, sin asumir su rol”.

La situación de los colectivos no es ajena al resto de los sectores de los trabajadores, dado que luego de reuniones con la patronal, y con la intermediación del Ministerio de Trabajo de la Nación, otros sectores del trabajo, como bancarios, se aferran a aumentar los salarios de acuerdo a lo que preveía el gobierno a través de su proyecto de Presupuesto 2022, y no a lo que está indicando el INDEC en cuanto a la suba del costo de vida.