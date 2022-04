En la sesión especial del Concejo Deliberante de la Capital de este martes, se habló muy poco de la violencia estructural por razones de género y se habló a los gritos sobre operaciones políticas e intereses sectoriales.

Fue con convocada para el tratamiento de los dictamenes de la Comisión Investigadora de Juicio Político y quedó aprobado, por mayoría y votación nominal, el juicio político en contra del concejal Enrique Balmaceda acusado y ahora procesado por abuso sexual simple y hostigamiento. Fue denunciado el año pasado por una joven, ex integrante de la Juventud Radical sobre un hecho ocurrido el 23 de enero del 2020 en el domicilio del concejal que intentó abusarla. Además, denunció que posteriormente fue acosada, hostigada y descalificada en forma permanente tanto en forma privada como en el ámbito laboral.

Finalizada la sesión se pudo saber que la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini dictó el procesamiento en contra del concejal por abuso sexual simple. Lo confirmó el abogado de la joven, Andrés Arias Blanco, a La Rioja 12. Como no hay riesgo procesal mantendrá la libertad, explicaron desde la Justicia.

En la primera parte, se leyeron los dictámenes de la Comisión Investigadora de Juicio Político integrada por Viviana Díaz (Juntos por La Rioja) y Ximena Marenco (Frente de Todos). En sus informes individuales coincidieron en sostener la acusación en contra del concejal por mal desempeño de sus funciones porque “fueron acreditados los hechos y se pudo sostener los cargos”. Durante la lectura se puedo conocer que recabaron otros relatos de mujeres que habían pasado por situaciones de acoso por parte del concejal y violencia psicológica al equipo de trabajo. Hubo “episodios de violencia donde arrojó elementos contra la pared, pegaba piñas a las puertas o golpeaba los escritorios”.

Balmaceda fue defendido por sus pares del oficialismo capitalino que atribuyeron todo el proceso a “operaciones políticas" y dijeron que hubo irregularidades. Las concejalas Luciana de León y Mónica Villafañe (Juntos por La Rioja/Cambiemos) dijeron que “acompañan a todas mujeres que sufren violencia, pero no acompañarían este circo político”.

En tanto Ximena Marenco defendió el trabajo de la comisión investigadora al decir que en la sesión “manipularon de manera espantosa su dictamen. Siguen menospreciando a las mujeres. Todo este ataque que estamos sufriendo es porque somos dos mujeres las de la comisión y hasta la concejal (Luciana) De León dijo que no era la concejal Díaz, sino el concejal (Nazareno) Rippa quien debía integrar para la comisión investigadora porque, para ellos, no está en todos sus facultades” de poder hacer este trabajo.

"¿No somos capaces nosotras de llevar una investigación política?", preguntó Marenco ante el cuerpo y agregó que de lo único que escuchó hablar en la sesión es de “la cuestión política”. “Nadie habló del hecho denunciado, hasta ahora no escuché a nadie hablar de este hecho particular. No me vengan a correr con que lo mío es político porque no me vengo a llevar puesto nadie; y estamos debatiendo sobre una joven que denuncio un hecho y no que es una interpretación que alguien te meta la mano o te saqué el corpiño”, expresó.

El cuerpo, ya constituido en tribunal, decidió que el lunes próximo a las 9.30 horas se sesione en forma especial para el uso de la defensa del concejal Enrique Balmaceda.