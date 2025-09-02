La actriz Natalia Oreiro, el director Benjamín Ávila y Andrea Casamento visitaron los estudios de la 750 para hablar sobre La mujer de la fila, la película que adapta la historia real de Casamento, una mujer de clase media de la Ciudad de Buenos Aires cuya vida se ve sacudida por la detención inesperada de su hijo, y quien, entre la burocracia y los prejuicios,​ descubre de primera mano la realidad de las personas que tienen algún familiar detenido.

"Es una mujer muy poderosa, muy necesaria, con un corazón enorme y un objetivo muy claro, que era amplificar la realidad de muchas mujeres que deben pasar por cosas muy duras para ver a sus familiares privados de la libertad”, contó Oreiro, en diálogo con Víctor Hugo Morales.

"Ella, por una circunstancia excepcional, se encontró haciendo una fila interminable con cosas burocráticas, más allá del dolor enorme y la falta de experiencia. Esos interminables ocho meses sirvieron para resignificar su vida y a partir de eso fundar la Asociación de Familias de Detenidos (ACIFAD). Es muy conmovedor que un hecho que podía haber quedado en un trauma, ella lo resignifica”, destacó la actriz uruguaya.

Por su parte, Casamento recordó el primer día que visitó la cárcel: "No pensás nada. El mundo se te viene encima y lo único que que quería era ver cómo estaba mi hijo, que no le hubiese pasado nada”, reveló.

En el mismo sentido, Benjamín Ávila —también director de Infancia clandestina, protagonizado por Oreiro— afirmó que era importante para él “entender que es una película que habla sobre los prejuicios”.

“Son los prejuicios que trajo Andrea: los prejuicios de la clase media que prejuician a los que están en la cárcel. Desde ahí trabaja la película. Y no le damos de comer a ningún prejuicio y se rompen todos, porque ninguno es real”, agregó.

Una madre frente a la burocracia penitenciaria

“La película habla de esas mujeres y de cómo, cuando te unís, cuando sos comunidad, el mundo se transforma”, describió Oreiro.

Y continuó: "La película es transformadora, porque su necesidad no es solamente sacar a su hijo y que su hijo esté bien, sino que todas esas mujeres tengan ese mismo destino y que su paso por allí no sea tan traumático y que sus familiares puedan salir y se reinserten en la sociedad, que ese es el gran problema que hoy tienen las cárceles".

Por último, la protagonista de la película contó cómo fue la experiencia de filmar en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

“Como intérprete uno tiene —o cree tener— herramientas para enfrentarse a esas emociones fuertes como es entrar a un penal. Teníamos un equipo muy comprometido. Hacer cine es comprometerse con una historia, pero cuando se cuenta una historia de estas características el compromiso se siente más aún”, señaló.

Y agregó: "Tuve la oportunidad de ir dos veces a una cárcel de mujeres a presentar dos películas. Las experiencias fueron transformadoras. Me acuerdo que la primera vez pedí conocer el pabellón de salud mental y me impactó mucho. Lo que más me conmueve es el resentimiento que hay con la gente que está adentro, esa distancia, ese no comprender, el enojo de ambas partes: de la sociedad con los que delinquen y viceversa. Y somos todos responsables de eso también”.

Por último, Oreiro se refirió al título del filme: "Se llama así porque el 90% de las personas que esperan para ver a sus familiares son mujeres”, cerró.