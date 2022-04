La dirigencia de San Lorenzo evalúa rescindir el contrato a préstamo del volante Ricardo Centurión, quien se ausentó tres días seguidos de los entrenamientos, mientras se hizo viral en redes sociales un video donde aparece bailando con varias personas en un domicilio particular.



De acuerdo con una publicación oficial del club en Twitter, Centurión fue licenciado el 17 de abril por "un cuadro lumbar" y participó unos minutos en la derrota 2-1 del sábado pasado ante Patronato de Entre Ríos en el Nuevo Gasómetro.



Entre domingo y martes, el ex Boca Juniors y Racing Club no se presentó a las prácticas y su figura cobró notoriedad en las redes por un video donde se lo ve en pleno baile con tres mujeres, mientras dos personas tocan instrumentos de percusión, uno de ellos con la camiseta de San Lorenzo.



El club de Boedo, sumido en una grave crisis institucional y deportiva, debe resolver la salida de Centurión, quien firmó un préstamo proveniente de Vélez Sarsfield hasta diciembre de este año, pero aún no hizo efectivo el pago.



El club de Liniers responderá si lo tendrá en cuenta o no a partir de junio, luego de un cruce conflictivo con el entonces entrenador Mauricio Pellegrino.



"Ricky" Centurión, de 29 años, quedó envuelto en la polémica una vez más y su futuro futbolístico es una verdadera incógnita.