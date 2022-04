Una vez más crecen las tensiones al interior del oficialismo. Esta vez la discusión la desató la Cámpora, mediante el ministro de Desarrollo provincial, Andrés "Cuervo" Larroque que apuntó directamente al ministro de Economía, Martín Guzmán, cuya gestión es defendida con fuerza por el presidente Alberto Fernández. Larroque dijo que al ministro "no lo votó nadie" y que la derrota en las elecciones de 2021 expuso "un veredicto sobre la política de Guzmán". El ministro bonaerense agregó que existe en el Gobierno una “crisis de representación” y cuestionó que “no hay una estrategia para resolver esa situación y ahí nos encontramos trabados”. En La Plata, mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, encabezaron una "reunión para la institucionalización del FdT a nivel provincial", de la que también participó el massismo, representado por Malena Galmarini. Si bien a ese encuentro no asistió ningún representante de la tercera pata del Frente, el sector del Presidente, quienes organizaron la reunión especificaron a Página12 que "no se trató de una reunión de 'ismos' sino de los partidos que integran el Frente de Todos en la Provincia". En diálogo con este diario, fuentes de Casa Rosada desestimaron las declaraciones de Larroque y la reunión bonaerense y dijeron que "no hablamos de interna porque estamos gestionando".

Hace varias semanas parecía que la tensión venía bajando entre las distintas tribus oficialistas. Muchos, incluso, creyeron que la paz comenzaba a avizorarse cuando el lunes 18 pasado, en el Salón Blanco de Casa Rosada, el Presidente y Guzmán anunciaron el bono a trabajadores de la economía informal y jubilados con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, e importantes funcionarios de la Cámpora, es decir, de las tres patas del Frente de Todos. También se leyó como buena señal la presencia de Kicillof en el acto de la semana pasada en Vaca Muerta, Neuquén, con el Presidente. La asistencia del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, este lunes en un acto que Kicillof realizó en Florencio Varela parecía ir en ese sentido, pero fue en ese momento cuando comenzó el nuevo capítulo de la interna. Larroque dijo sobre el escenario que "las cosas están complicadas" y que "la verdadera política de desarrollo social se hace en el ministerio de Economía".

En diálogo con Página12, fuentes del sector que se identifica con la vicepresidenta explicaron que "el problema es con Guzmán y con la falta de políticas redistributivas. No hay mesa de diálogo, hay un planteo muy claro de parte nuestra y hablamos con buenos modos, está todo hablado. El tema es que para que haya cohesión tiene que haber una política clara y soberana. No vamos a fortalecer a una figura porque sí. Fortalecemos si hay un proyecto político y nuestra tarea siempre es y será defender al que se anima a trasgredir". También cuestionaron que cerca del Presidente "no son mayoría las figuras que tienen trabajo y militancia territorial" y consideran que eso "es un problema".



Por si habían quedado dudas del mensaje que la Cámpora lanzó el lunes en Florencio Varela, la mañana del martes Larroque expresó que “nos encontramos trabados como fuerza política con este formato de coalición. Estamos teniendo dificultades para resolver este planteo de cara a la sociedad y eso se nota”. En diálogo con AM 530 agregó que “no quiero estar con la interna dos años más, quiero dar soluciones”. En diálogo con Página12, la titular del Pami y también referenta de La Cámpora, Luana Volnovich, indicó que "en la administración nacional trabajamos bien y seguimos avanzando. Tenemos discusiones en la política, pero la gestión sigue. Centralmente existen matices sobre los tiempos y sobre la velocidad de la distribución. El comentario de Andrés fue en ese sentido. A todos nos preocupa mejorar la vida de los argentinos".

El ministro de Desarrollo Territorial bonaerense puntualizó que el problema "es de concepción política". “No estamos hablando de relaciones personales. Creo que hay tres modelos: el liberal, justicialista o peronista y hay un tercero, atenuado, expresado por el desarrollismo en el que se rescata la política productiva hacia determinados sectores, pero se atenúa la justicia social o la redistribución como valor central de lo que puede ser la política económica del justicialismo. Estamos en esa fase en la que no se termina de comprender cuál es la dimensión de la justicia social. Eso es un problema y es lo que nos tiene en una situación de zozobra. Hay cosas para reivindicar, pero hay una sensación de que falta”, subrayó.

Desde el sector representado por la vicepresidenta a lo largo del tiempo fueron creciendo las críticas a la gestión de Guzmán y, en general, a todo el equipo económico actual. Sin embargo, en todo momento aclararon que no era una cuestión de nombres sino de políticas. La vicepresidenta en sus cartas habló de funcionarios que no funcionan y el propio Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista en Diputados con fuertes críticas a la negociación que Guzmán y su equipo realizaron ante el FMI. Larroque, en esa línea, resaltó que “si la condición del frente, de la unidad, es que el sector que CFK representa no pueda expresar su mirada de la realidad, estamos en problemas".

Mesa de "instucionalización" en Buenos Aires

Desde sectores ligados a la vicepresidenta en reiteradas ocasiones señalaron a Página12 que el encargado de llamar a una mesa de diálogo entre las distintas "tribus" de la alianza oficialista debía ser el Presidente. Sin embargo, cerca de Alberto Fernández, responden que él no lo hará. En ese escenario, voceros de la Cámpora anunciaron que, con ese objetivo, se reunieron este martes en la Casa de Gobierno provincial, ubicada en La Plata, el gobernador Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verónica Magario; la ministra de gobierno provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, y el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, con Máximo Kirchner y representantes de los distintos partidos políticos que componen la alianza.

Malena Galmarini asistió en representación del Frente Renovador; Mario Secco por el Frente Grande; Carlos Castagneto por Kolina; Mónica Macha por Nuevo Encuentro. Allí, contaron que "referentes del FdT bonaerense mantuvieron una reunión preparatoria para la institucionalización del espacio a nivel provincial, con el fin de coordinar acciones que consoliden el trabajo que se viene realizando en territorio bonaerense". A partir de este encuentro preliminar, comentaron que "el FdT provincial continuará desarrollando una serie de reuniones con todos los actores que conforman la coalición para fortalecer el espacio de discusión y debate interno".