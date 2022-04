El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR Gerardo Morales, le dió un reportaje a Jorge Lanata en Radio Mitre. Lo que sigue, es lo más destacado de esa charla:



JL: Hay una versión que hoy circuló con mucha fuerza -de hecho es la tapa de Clarín, una nota de Roa- que consigna que el Gobierno acordó con Gerardo Morales las designaciones en el Consejo de la Magistratura , cuéntenos Morales ¿es verdad o no?

GM: Es una mentira total, seguramente es una falsa información que le llegó al periodista que escribió la nota, porque bajo ningún punto de vista negocié, ni el radicalismo negoció ninguna situación que tenga que ver con el Consejo de la Magistratura. En el Senado quienes comandan la redacción del dictamen opositor al proyecto que luego logra la media sanción que es el del kirchnerismo -que es el que busca un Consejo de 17 miembros, con un dictamen que toma el fallo de la Corte y que busca un Consejo de 20 miembros- son Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff y Humberto Schiavonni. Es el radicalismo el que impulsa ese proyecto, el radicalismo que votó en contra del proyecto del kirchnerismo.

-"Argumentar que yo tuve algún acuerdo para cambiar en Diputados lo que hicimos en el Senado es de imposible cumplimiento, nadie lo puede creer y no tiene ver con la actitud de la UCR y la mía como presidente del partido al conformar los equipos que conformamos para poder lograr aquel dictamen. Hemos trabajado el radicalismo, el PRO, el peronismo republicano, la Coalición Cívica. Afirmar que yo apoyé el proyecto de Cristina, o cualquier proyecto de 19 miembros es una total mentira y una infamia".

-"El otro tema que se plantea es que yo acordé la designación de Roxana Reyes para perjudicar a Luis Juez, eso es mentira, la designación de Reyes y la de Juez le corresponden a la oposición por imperio de un fallo de la Corte".

-"Para mí aquí hay una operación del propio kirchnerismo y de algunos sectores de Juntos por el Cambio, yo digo extremos, porque no quiero dar nombres, que están buscando un acuerdo con Milei y que se quiebre JxC, lo que no va a suceder. El radicalismo no va a romper JXC y no se va a apartar de esta línea conceptual en la cuestión del Consejo de la Magistratura y la Justicia.

-"Lo que yo hice, cuando Mario Negri me advierte de la jugada burda del kirchenrismo, que es hasta torpe para la trampa, el propio Negri, por instrucción mía y con los otros jefes de bloque se reúnen para ir a la Justicia e impugnar de manera terminante esa maniobra. Ese mismo día, además, con Patricia Bullrich, Miguel Pichetto y Maxi ferraro armamos una reunión de mesa de Juntos por el Cambio que se expresa repudiando esa maniobra que le quita a JXC, al Pro y a Luis Juez un lugar que le corresponde por derecho propio".

-"Entonces, cuando Mario Negri me advierte de esta situación, antes de que partan el bloque, obviamente lo llamo a Sergio Massa y le exijo que cumpla con la Constitución y el fallo de la Corte, y cuando parten el bloque lo vuelvo a llamar para exigirle que cumplan en Diputados y manifestarle que estamos en contra de la maniobra urdida en el Senado".

-"Esta versión viene del kirchnerismo, usted sabe la pelea que yo tengo, estoy muy lejos de la cultura de la violencia y la corrupción que implica el kirchnerismo y la combato todos los días en mi provincia, que pueda haber fuego amigo puede ser porque han salido los trolls que ya conocemos, porque creo que hay sectores de Juntos por el Cambio que están equivocados, que son extremos, y que hoy privilegian más un acuerdo con Milei que a Juntos por el Cambio, y este es un debate que tenemos que dar".

-"Yo siempre he sido claro, no ando a las escondidas, con el tema del FMI, con el tema del Presupuesto, yo no ando a escondidas, digo claro lo que pienso, todo el mundo sabe que tengo una relación de amistad con Massa pero que hoy no comparto con él para nada la política. La prioridad de la UCR es fortalecer JXC".

-"El 90 % de la dirigencia de mi partido no está de acuerdo con la incorporación de Milei. Milei termina siendo funcional a Cristina. Creo que no hay que preocuparse tanto. En Francia Macron gana plantado en el centro, Le Pen se tiene que apartar de planteos extremos, la gente los planteos extremos no los quiere, Milei tiene además un planteo muy hueco, muy vacío, plantea la eliminación del Estado... este chico ya va a crecer, y va a conocer un barrio pobre. No puede plantear eliminar la escuela pública, desconoce que hay millones de argentinos que si no hubiera escuela pública, salud pública, no podrían vivir. Yo no quiero que lleguemos a cualquier precio, el ejemplo es lo que pasa en el FDT, llegaron amontonados, están todos peleados y no pueden resolver los problemas de la gente".