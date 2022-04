El intendente Pablo Javkin presentó ayer un proyecto de ley para que los intendentes puedan elegir a los jefes policiales de su jurisdicción. "Esto nos va hacer ganar en tareas de prevención" argumentó en diálogo con Rosario12. Y de inmediato se quejó porque " nos enteramos por los diarios de los últimos jefes policiales rosarinos", y de que las juntas de seguridad funcionan informalmente. "No hay compromiso legal para que lo que volcamos en ellas se concrete. Son expresiones sin correlato a veces en el trabajo preventivo", razonó. Para el intendente de este modo "le damos formalidad".

-¿Qué se gana con el proyecto?

-El proyecto obliga a tener la opinión del intendente para designar los jefes y fija por ley las juntas de seguridad locales, qué es algo que funciona a veces pero sin la autoridad política del intendente. Para resaltar del proyecto es que la autoridad política territorial tenga injerencia sobre el funcionamiento de la policía en su lugar. Eso es lo más importante.

-Hace no mucho tiempo el entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain advirtió sobre el peligro del avance del poder político local en la designación de los jefes de unidades regionales, y daba el claro ejemplo del senador Armando Traferri y su ligamen con el grupo de policías de la unidad regional 17 de San Lorenzo. ¿No cree usted que se corren riesgos con esta ley?

-No, lo creo, porque precisamente es la autoridad territorial la que responde frente a los vecinos y vecinas. Entonces la autoridad política sobre la policía siempre es fundamental. Ahora bien hay que ver de dónde viene esa autoridad política, y creo que siempre es mejor la que viene del que está expuesto territorialmente, cotidianamente a la demanda de la gente , que aquella que viene de un poder más mediato.

-¿Podemos profundizar esa figura?

-Si, esto responde a que el intendente siempre tiene un nivel de cercanía con el reclamo social, muy diferente al que se da en un poder como en el Senado. Entonces obviamente las motivaciones y los intereses son diferentes siempre.

- Cuando los intendentes deben resolver en muchos casos problemas escenciales como el transporte público o la recolección de la basura, ¿no es sumarle más problemas sobre las espaldas a estos funcionarios?

-No, esta es una tarea que estamos obligados a hacer, porque en la planificación territorial y en el diseño de los servicios, lo que impacta es la inseguridad. Hoy tenés que diseñar un sistema de transporte donde no podés caminar dos cuadras , entonces hay una relación directa de cómo la inseguridad atraviesa a los otros servicios. Al contrario pienso, porque hoy tenemos juntas semanales de seguridad, pero el problema es que hablamos pero facultativamente no hay ninguna obligación legal y por lo tanto no hay ninguna obligación de responder. No es que no lo hacemos, pero lo hacemos informalmente.

-Hoy hay una mirada muy crítica sobre la institución policial, ejemplo claro es el último joven de 23 años que hace poco tiempo fue egresado de la escuela de Cadetes y terminó en la sección Balística vendiendo 5 armas por una moto a una estructura narco. ¿Alcanza sólo con nombrar a un jefe de policía habida cuenta del desgranamiento del respeto y la honestidad que exhibe la fuerza policial?

-No, no alcanza pero yo no estoy planteando una policía local, estoy planteando la injerencia que va a tener el poder local sobre la policía. Para eso está el Ministerio de Seguridad, que deberá controlar la formación, los ascensos y todo lo relativo a la carrera policial. Lo que pedimos ser escuchados a la hora de la distribución territorial de la fuerza en la ciudad y que quién la conduce tenga una correspondencia con el poder político local. Obviamente eso no implica que el intendente va a asumir todas las funciones que le corresponden al ministro de seguridad. El ejemplo que usted da, es un ejemplo típico de la formación y control de la fuerza.

-¿Qué puede ganar un intendente al designar al jefe de la regional?

- Mire lo que necesitamos es un mayor nivel de prevención, algo que después impacta en todas las actividades de la ciudad.

-¿Porqué polemizó con el ministro de Seguridad de Nación Aníbal Fernández?

-No quiero polemizar, no tengo ningún interés en una polémica pública pero me preguntaron sobre una cuestión qué es fundamental para nosotros como es la instalación del destacamento de gendarmería en Rosario y dije que lo necesitamos urgente es qué Nación no nos abandone con el envío de 1500 gendarmes. Ya desmalezamos un predio y colocamos adoquines pero faltan los contenedores y los hombres y mujeres.