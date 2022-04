Estudiantes de La Plata se garantizó el primer puesto de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer de local 2-1 a Aldosivi de Mar del Plata, en partido de la 13ra y penúltima fecha de la primera fase. Manuel Castro y Jorge Morel anotaron para el local, y había empatado Marcelo Meli.

Estudiantes alcanzó los 28 puntos y ya es inalcanzable para su escolta, Boca Juniors, que tiene 21 y dos partidos por delante. Los de Ricardo Zielinski se cruzarán en la siguiente instancia con el cuarto del otro grupo (hoy Argentinos) y con ventaja de localía.



Aldosivi, en tanto, sigue con 20 unidades y finalizará la jornada entre los cuatro primeros de la zona, pero corre el riesgo de que se le acerquen sus seguidores, entre ellos Colón de Santa Fe y Barracas Central (ambos con 16) y también Huracán (15).



Estudiantes y Aldosivi jugaron un primer tiempo intenso, con pocas llegadas pero la diferencia la marcó el equipo de Zielinski por su habitual contundencia. En el comienzo un centro de Román no encontró bien parado a Cauteruccio y el local respondió con un tiro libre de Zuqui con buena dirección que terminó en el córner.



En tres cuartos de cancha, la bajó Díaz para Boselli que con un toque de primera habilitó a Castro, que aprovechó el resbalón de Valentini y se fue pie a mano con Devecchi para definir fuerte y al medio para el 1-0.



El visitante tuvo una oportunidad con un débil remate de Martínez que no complicó a Andújar. Y a los 33m pudo aumentar el local en un cabezazo de Noguera que se fue apenas desviado. A los 5 del complemento, Aldosivi llegó a la igualdad en una jugada en la que se reclamó falta a Zuqui; Meli, con un remate bajo desde el borde del área, puso el 1-1.



Estudiantes se acomodó rápido, Díaz perdió una buena chance y a los 31m, tras un tiro libre de Zuqui desde la izquierda que Devecchi rebotó al corazón del área, Morel de media vuelta y de zurda la colocó contra el poste izquierdo para meter el segundo y asegurar el triunfo.



Con la tranquilidad del primer puesto asegurado, Estudiantes irá ahora por otro paso en la Libertadores: marcha en la cima del grupo C y el martes recibirá a Nacional de Montevideo, Uruguay.



En la próxima jornada, 14ta y última de la primera fase de la Copa, Estudiantes visitará a Rosario Central y Aldosivi recibirá en Mar del Plata a Arsenal de Sarandí.