Estados Unidos reforzó los gestos de apoyo a Ucrania con el viaje no anunciado de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Kiev, donde se reunió con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski. La próxima semana está prevista una nueva visita del canciller estadounidense Antony Blinken a la exrepública soviética. Mientras que el presidente de la Duma rusa, Viacheslav Volodin, propuso confiscar activos empresariales de países inamistosos con Moscú, en respuesta a las sanciones similares aplicadas contra la Federación de Rusia.



"Firmemente con Ucrania"

El viaje a Kiev de la presidenta de la cámara baja estadounidense, y una delegación del Congreso para reunirse con Zelenski tuvo como objetivo “enviar un mensaje inequívoco y rotundo al mundo entero: Estados Unidos está firmemente con Ucrania”. Pelosi es la dirigente de más alto rango de Washington en visitar el país europeo desde el inicio de la invasión de Rusia. El jefe de Estado ucraniano le dio la bienvenida a la comitiva de Washington y les agradeció el apoyo para “proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro estado”. "Estados Unidos es un líder en el sólido apoyo a Ucrania en la lucha contra la agresión rusa”, añadió Zelenski.

Pelosi por su parte le agradeció al mandatario ucraniano por “su lucha por la libertad”. “Nuestro compromiso es estar con ustedes hasta que concluya el combate”. La representante demócrata afirmó que la conversación con Zelenski estuvo centrada en "la seguridad, la asistencia humanitaria, la asistencia económica y finalmente la reconstrucción una vez que se obtenga la victoria".

Desde Polonia, la presidenta de la cámara baja aseguró que la visita a Kiev le permitió comprender lo que “se debe hacer” para ayudar a Ucrania. "Ya estamos legislando las iniciativas que el presidente Biden presentó”, aseguró en referencia al pedido millonario que hizo el mandatario estadounidense a los representantes del congreso.

Días atrás Biden le pidió al Congreso 33 mil millones de dólares para "ganar esta escandalosa guerra del Kremlin". Unos 20.400 millones serán destinados a proporcionar ayuda militar y en materia de seguridad, 8.500 para el gobierno ucraniano y 3.000 millones para asistencia humanitaria adicional.



En una rueda de prensa desde la localidad polaca de Rzeszow, al sudeste de país, Pelosi fue consultada sobre la posibilidad de que el apoyo estadounidense lleve a algo peor. "Déjame hablar por mí misma. No te dejes intimidar por los matones. Si te están amenazando, no puedes retroceder. Estamos ahí para luchar y no puedes ceder ante un matón", sentenció.



"Señales muy importantes"

Zelenski agradeció lo que considera “señales muy importantes” de EE.UU. y Biden que además incluye un programa para dotar a los países amigos de Ucrania con material de guerra sin intervenir directamente en el conflicto. "Estos son los recientes e importantes pasos adelante en el apoyo militar y financiero a Ucrania (...) estamos agradecidos por ello", dijo Zelenski en una declaración de la presidencia ucraniana.

A pocos días de la visita del secretario de Estado de Washington Antony Blinken a Ucrania, el canciller volvió a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores, Dimitro Kuleba, para remarcar el apoyo estadounidense a la causa de Kiev. En la conversación con su par ucraniano, el jefe de la diplomacia de EE.UU. habló sobre los planes de que su oficina visite la exrepública soviética, incluidas dos visitas iniciales a Leópolis, según confirmó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price que además señaló que la diplomacia norteamericana tiene planes de regresar a Kiev lo antes posible.



La semana pasada Blinken visitó Ucrania junto al secretario de Defensa, Lloyd Austin. Durante ese encuentro, ambos funcionarios anunciaron el retorno progresivo de la presencia diplomática estadounidense en Ucrania y una ayuda adicional, directa e indirecta, de más de 700 millones de dólares.

En tanto, en tanto el homólogo ruso de Pelosi, Viacheslav Volodin, propuso confiscar los activos empresariales de países inamistosos como respuesta a medidas similares tomada por occidente. "Es correcto con respecto a una empresa ubicada en el territorio de la Federación Rusa, cuyos propietarios son de países inamistosos donde se toman tales decisiones, responder con medidas similares: confiscar estos activos", señaló el presidente de la cámara baja (Duma) de Moscú en su cuenta de Telegram. Además, señaló que los ingresos por la venta de esos activos estarían destinado al desarrollo de Rusia. Volodin recordó que la Cámara de Representantes de EEUU aprobó una ley que permite la transferencia de activos congelados de empresas y ciudadanos rusos a Ucrania.

Seguí leyendo:



Rusia acelera su avance hacia el Donbass | En el segundo mes de guerra en Ucrania | Página12 (pagina12.com.ar)



Biden pidió 33.000 millones de dólares para Ucrania "lo más rápido posible" | El paquete de ayuda militar deberá pasar por el Congreso de Estados Unidos | Página12 (pagina12.com.ar)



Noam Chomsky: El papel de Estados Unidos en la guerra Rusia - Ucrania y el fantasma del holocausto nuclear | Página12 (pagina12.com.ar)