En el Día Internacional de les trabajadores, el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones que integran el Frente de Izquierda (FIT) Unidad, llenaron de banderas la Plaza de Mayo en un acto masivo contra el acuerdo del Gobierno nacional con el FMI y contra el modelo económico extractivista. "Este 1º de mayo decimos no al pago de la fraudulenta deuda externa y no a la megaminería", dijo en esa línea Alejandro Bodart, secretario del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MST).

"Vemos todos los días salarios por debajo de la línea de pobreza, vemos el aumento de la precarización y la miseria. ¿Y si no cómo se explica el aumento de la precarización? Son muchos años de paritarias por debajo de la inflación y el rol de la burocracia sindical ha sido determinante para eso. Ni hablar de la situación de la mujer. El Ministerio de la Mujer no hace nada para enfrentar la brecha salarial y los femicidios", dijo a Página/12 la diputada nacional del FIT por la Provincia de Buenos Aires, Romina Del Plá.

El escenario estaba dispuesto de espaldas a la Casa Rosada. También tuvo de orador al diputado nacional del PTS, Nicolás Del Caño. "Estados Unidos y las potencias europeas han convertido a Ucrania en el país más endeudado con el FMI, después de Argentina, y ahora hacen demagogia frente a la catástrofe humanitaria -señaló Del Caño-. También en Estados Unidos la ola de sindicalizaciones, que está protagonizada por una nueva generación que no quiere seguir soportando la precarización, preocupa a las grandes multinacionales. Esos jóvenes son parte de los millones que participaron en las movilizaciones contra el racismo en los últimos años y que ahora unen esa lucha con la pelea contra las patronales".

Por su parte, Myriam Bregman dijo a este diario que “estamos en Plaza de Mayo para reivindicar las luchas, no sólo que están dando los movimientos sociales, los sectores antiburocráticos en la Argentina, sino también las luchas que se están dando en el mundo, en un mundo que está cruzado por la pandemia primero y por la guerra después, y donde el capitalismo mostró su peor cara. Entonces también es parte de la reflexión en este 1º de mayo, Día Internacional de les trabajadores, cómo terminar con la irracionalidad de este sistema capitalista, donde unos trabajan 12 horas y otros no tienen trabajo y donde el 30 por ciento de la comida que se produce en el mundo se arroja a la basura y hay gente que no tiene para comer”. Bregman tuvo también un párrafo cuestionando a Javier Milei. "El más férreo defensor de este modelo es Javier Milei, que está recorriendo al país y vendiendo su programa económico de recetas fáciles. Pero Milei es un vende humo, porque no hay una verdadera libertad mientras unos pocos tienen todo y la mayoría no tiene nada. En un momento de crisis como éste, el que diga que el capitalismo va a dar solución al hambre, a la falta de trabajo, no dice la verdad. Y el que diga que no hay alternativa, tampoco. Todo el tiempo nos quieren mostrar que sólo nos queda elegir el mal menor y, si no, le hacés el juego a la derecha".

También Celeste Fierro, dirigente del MST, sostuvo que "hoy el Gobierno nacional quiere pagar la deuda externa y esa decisión nos afecta a millones de trabajadoras y trabajadores, por eso nos convocamos en esta concentración para poder levantar un programa político y alternativo que garantice nuestros derechos."

En tanto, Bodart remarcó que "la gravísima crisis que hoy atraviesa el mundo confirma a las claras que el capitalismo sólo puede ofrecerle a la humanidad más miseria, extractivismo y guerras de rapiña imperialista. Por supuesto no va más el neoliberalismo, pero tampoco la falacia de un capitalismo humanizado, ya que este sistema es salvaje y depredador por naturaleza".

"Hoy la falta de trabajo, el trabajo precario, los planes sociales que son absolutamente insuficientes para vivir, tienen otra cara terrible: las jornadas interminables de trabajo. Nosotros tenemos una propuesta: luchemos juntos ocupados y desocupados por una jornada de 6 horas, 5 días a la semana, con salarios que no estén por debajo de la canasta familiar. Si logramos imponer esto en las 12 mil principales empresas, crearíamos un millón de puestos de trabajo genuino. Nuestra lucha es por conquistar una salida obrera a la crisis capitalista, por un gobierno de trabajadores que organice la producción en función de las necesidades de las mayorías", sostuvo Raúl Godoy, del PTS.

Rubén "Pollo" Sobrero, quien también se hizo presente en el acto, afirmó que "las y los trabajadores estamos atravesando un acuerdo con el FMI que lo único a lo que nos está llevando es a la pobreza, a la desigualdad, a la desocupación, a la miseria. La gran mayoría del pueblo trabajador está cobrando por debajo de la línea de pobreza y en los acuerdos que se están haciendo entre todos los gremios, nadie pone en debate la recuperación del salario de las y los trabajadores."

Informe: Karla Góngora.