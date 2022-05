Este lunes 2 de mayo desde las las 19 hs. de Argentina, el Museo Metropolitano de Nueva York será nuevamente el escenario de la Met Gala, el exclusivo evento conocido como los "Oscar de la moda".

La Met Gala se celebra cada primer lunes de mayo. El objetivo del evento es justamente recaudar fondos para el mantenimiento del Museo Metropolitano de Nueva York, donde se celebra. Tras posar en las icónicas escaleras y saludar a sus anfitriones, los invitados ingresan al museo para recorrer la exposición. Luego se celebra un cóctel y una cena, que siempre está acompañada de algún espectáculo.

El origen data de mediados de siglo XX, más especificamente en 1948 cuando Eleanor Lambert organizó la primera gala en el Rockefeller Center. Dos años después la Met Gala se trasladó al Museo Metropolitano, donde se celebra hasta la actualidad.

Cómo verlo en vivo

La revista Vogue, especializada en moda, transmitirá el evento de manera online a través de su sitio web. Hamish Bowles, Vanessa Hudgens y La La Anthony serán los presentadores de la transmisión.

¿Cómo ir a la Met Gala?

Existen tres requisitos que hay que cumplir para poder asistir al exclusivo evento de la moda: ser mayor de edad, haber sido invitado por Anna Wintour y pagar los 32.000 dólares que cuesta la entrada. El costo por reservar una mesa puede ascender aproximadamente a 252.000 dólares. Se calcula que desde 1995, cuando Anna Wintour pasó a ser la organizadora del evento, se han recaudado más de 145 millones de dólares.

De todas maneras, cabe destacar que no todos los famosos pagan, sino que muchos son invitados por firmas de moda que pagan las entradas a cambio de que utilicen su ropa en el evento, teniendo en cuenta la enorme cobertura mediática que existe alrededor.

Cuál es la temática y el código de vestimenta

Este año culmina el doble evento que comenzó en 2021, y el hilo conductor será el mismo: un tributo a la moda norteamericana. “Esta exposición en dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan a algunas de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez”, comentó Max Hollein, director del museo MET.

Esta segunda parte llevará por nombre In America: An Anthology of Fashion. "Nuestra intención para esta segunda parte es reunir todas estas historias en una antología que desafíe las historias percibidas y ofrezca una lectura alternativa de la moda norteamericana”, explicó Andrew Bolton, curador jefe del Instituto de Vestuario del Museo.

La muestra hará un repaso de la indumentaria masculina y femenina desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Se creará una especie de "fotograma" por cada sala que haga referencia a una historia diferente de la moda estadounidense.

Para esta edición, los invitados deben seguir el código de vestimenta "Gilded glamour and White tie", es decir, un derroche de glamour de la edad dorada –a niveles teatrales– y elegancia. En Estados Unidos, la Edad Dorada está comprendida entre los años 1870 y 1890.