Como una pesadilla recurrente, Javier Milei volverá a las reuniones de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. El sector que busca cerrarle la puerta definitivamente consiguó la semana pasada incluirlo en un comunicado en el que lo cuestionaron y lo descartaron. Pero la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ya salió a decir a los cuatro vientos que no está de acuerdo con la decisión, que era poco inteligente y que ella sigue buscando una alianza con él. Según confirmaron en su entorno, Bullrich tiene pensado volver a llevar el tema a la próxima reunión de la mesa de conducción de Juntos por el Cambio. Nada se ha terminado.

El encuentro de la semana pasada de la mesa nacional tenía una gran polémica de por medio: las conversaciones entre Gerardo Morales y Sergio Massa y una "operación de envergadura" (según el comunicado de la alianza opositora), que Morales le atribuyó a Mauricio Macri. Pero ese encuentro tuvo una segunda polémica, que tapó a la anterior: la decisión de cerrarle para siempre la puerta a Milei.



Los integrantes de la mesa tuvieron un debate y decidieron salir a cuestionar a Milei desde un comunicado de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, que llegó tarde a la reunión, quiso cambiar la decisión, pero la frenaron. Luego se quejaría de que le dijeron "tema cerrado". "¿Pero cómo? Soy la presidenta del PRO. Quiero opinar. 'No, tema cerrado'", relató Bullrich que fue el diálogo que tuvo.

Finalmente, salió un comunciado que decía: "Milei no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Somos el cambio sin anarquía". En los hechos, fue una derrota para el ala dura del PRO, entre ellos Macri y Bullrich, que buscaban una alianza con Milei. Aunque se perdió una batalla, más no la guerra.



El comunicado contestó a una serie de ataques de Milei de esa misma semana. Uno fue a Elisa Carrió, de quien dijo: "Es parte de la casta, alguien que nunca laburó, tiene su CUIL invicto y no ha podido construir nada en su carrera política". Eso motivó una ristra de respuestas de la Coalición Cívica, incluyendo a Carrió, que mostró sus declaraciones juradas, y algunos legisladores que pidieron a Milei que explique de qué vive si se la pasa sorteando su sueldo de diputado. "Si vive de las conferencias con privados, cuántas realiza por mes, cuánto le pagan y sobre todo en qué horario las hace ya que su función de diputado nacional es full time", escribió el legislador de la CC Facundo Del Gaiso. Más que un tuit, un pedido de informes.

Pero lo que más alteró los ánimos fue otra declaración de Milei, en donde casi se jactaba de poder romper Juntos por el Cambio: "Me gustaría tener una charla con Macri, sobre estar con los radicales, con la Coalición Cívica y las palomitas tibias, que son parte del fracaso. Esos tendrían que estar con el kirchnerismo. Si los halcones rompieran, yo los recibiría con los brazos abiertos".

Hace tiempo que en la alianza opositora las posiciones están cristalizadas: Macri y Bullrich, a favor de sumarlo. Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y María Eugenia Vidal, entre otros, en contra. Los debates han ido y venido sin que se llegara a una conclusión. El sector que lo rechaza pretendió que el comunicado de la semana pasada fuera un punto final a la discusión sobre Milei.

Pero Bullrich no los dejó. Siguió la disputa en infinitos chats, donde --según publicó Clarín-- dijo "sentirse avasallada" por lo que hicieron, se quejó de que el tema no estaba entre las cuestiones a debatir ese día, que no hubo una discusión interna en cada partido y hasta sugirió que aprovecharon que ella llegó tarde para tratarlo. Finalmente, les anunció que iba a salir a diferenciarse y eso hizo.



Salió a decir que ese comunicado fue "un error total". "Nosotros nos definimos por nosotros y no por los otros actores", advirtió. "Considero que un partido democrático debe darse otra metodología en la toma de decisiones", los cuestionó. Y repitió un razonamiento: si Milei se está llevando votos de Juntos por el Cambio y le cierran la puerta, solo están consolidando esa fuga de votos. Consideró que era "apresurado" cerrarle la puerta a Milei. “Intenté discutirlo, pero el tema ya se había debatido. Desde mi punto de vista, de una manera todavía no clara”, dijo Bullrich. Según supo este diario, la presidenta del PRO no se dará por vencida. Ya tiene decidido volver a sacar el tema y reabrir la discusión cuando se vuelva a reunir la mesa nacional de Juntos por el Cambio.



No hay mucho entusiasmo del resto de los integrantes por retomar esa discusión, pero tampoco está claro que les quede alguna alternativa. De hecho, Martín Lousteau salió a cruzar a la titular del PRO tras sus declaraciones públicas: "La que escribió el comunicado fue Patricia Bullrich. No sé... Es una discusión que tuvimos y ella fue la que lo escribió", la mandó al frente. No parece que el debate por Milei vaya a desvanecerse. Más bien, parece el hecho maldito de Juntos por el Cambio.