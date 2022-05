En medio de las críticas internas que existen en el Frente de Todos y de los cuestionamientos públicos de algunos sectores de la alianza al ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente Alberto Fernández se mostró este lunes con funcionarios de todas las "tribus" oficialistas. Desde Guzmán hasta el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y varios dirigentes de La Cámpora estuvieron en la Casa Rosada, durante la presentación del proyecto de ley para crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidados. Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur --uno de los pocos que no estuvo en el acto del lunes--, convocó a pedido del Presidente a una reunión de gabinete después de seis meses de no realizarlas. El encuentro de todos los ministros y ministras tendrá lugar este miércoles a las 7.30, en el salón Eva Perón de Casa de Gobierno. Si bien desde el Ejecutivo expresan que "no está previsto" que asista Fernández, no se descarta que a último momento decida sumarse.

Tras las críticas que recibió Guzmán por parte del líder de La Cámpora y presidente del PJ porteño, Máximo Kirchner, que el sábado en Baradero dijo: “¿cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él hace su trabajo pero que no se mete en disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?”, este lunes el titular de la cartera de Economía estuvo en la primera fila del acto que Fernández hizo en Casa Rosada. También participaron Hugo Moyano, de Camioneros, y los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid. La central no había movilizado por el Día del Trabajador en la marcha con movimientos sociales afines a Fernández.

Antes del acto, el Presidente estuvo reunido en su despacho con Guzmán, con Sergio Massa y con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Al mediodía, Fernández había recibido al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, con quien conversó por más de una hora sobre el viaje a Israel del que volvió el ministro hace unos días y la reunión de Capitales Alternas que compartirán este martes en General Pico, La Pampa. Esos encuentros se dan en el marco de la ley 27.589, que designó a 24 ciudades de la Argentina para realizar reuniones de las que habitualmente participan varios ministros nacionales.

De Pedro también estuvo sentado en primera fila, al igual que Guzmán, y no fue el único dirigente de La Cámpora que se hizo presente. Estuvieron la titular del PAMI, Luana Volnovich, y la de ANSES, Fernanda Raverta. El titular de la cartera de Interior, minutos antes de que Fernández entrara con Moroni, Guzmán y Massa, ingresó al acto acompañado por el ministro de Justicia, Martín Soria, su vice, Juan Martín Mena, y por el senador, muy cercano a la vicepresidenta, Mariano Recalde.

Otra de las funcionarias que se hizo presente en el acto fue la titular de Aysa, Malena Galmarini. Al terminar el acto, resaltó en diálogo con Página/12: "Creemos que nos tenemos que seguir juntando y eso solo lo puede hacer el peronismo. El que no lo hace es antiperonista o preperonista". En esa línea, agregó sobre las discusiones internas que "cuando uno tiene algunas diferencias a veces se notan más y otras menos. Se notan más sobre todo cuando son amplificadas por otros sectores, pero lo cierto es que todos nos auguraban como frente dos meses de unidad y acá estamos, trabajando sobre todo para que los argentinos y argentinas estén mejor". Por último, añadió que "hay que ocuparse de la inflación, de la inseguridad y seguramente nos quedan muchas cosas por hacer, pero tenemos que seguir trabajando en unidad para y por los argentinos".

Una vez finalizado el acto también conversó con la prensa la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Indicó que "los legisladores venimos trabajando con Guzmán porque tenemos un paquete de leyes que se articulan con el gabinete económico y productivo que impacta de forma directa en la Argentina. Tenemos que seguir trabajando en lo que está sucediendo hoy en el país que son los problemas de la gente y para eso el ministro de Economía es central". Luego, agregó que para ella "los problemas se resuelven si están las partidas, el presupuesto y la vocación política de crecer y de cuidar, no solo la macroeconomía, sino que la macro impacte en la micro de cada familia".

Sobre la reunión de gabinete que se hará este miércoles, Tolosa Paz señaló que "es más de lo que se viene haciendo en Casa Rosada, en todo caso con un énfasis mayor, pero el Presidente y el jefe de Gabinete vienen trabajando con todos los ministros de una manera muy articulada para resolver los problemas y será más de eso". La diputada opinó sobre las críticas a Guzmán que "las definiciones sobre sus ministros las toma el Presidente y mientras él confirme y valide a cada uno de esos ministros nosotros los legisladores tenemos que trabajar con el mayor respeto".