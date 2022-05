Ivan Fina es el hijo de Isabel Carlucci, una de las cuatro mujeres embarazadas que estuvieron detenidas-desaparecidas en la Quinta Operacional de Fisherton, en Calazans al 8000, en la continuidad de calle Mendoza. Mañana, a las 12, querellantes, sobrevivientes y familiares de víctimas entrarán por primera vez al predio que es sitio de memoria, donde funcionó el centro clandestino de detención que fue demolido en 2016. "Este acto es muy importante por la implicancia que tiene, por la movilización que implica, porque es un lugar de memoria, donde sucedieron cosas tremendas y que por esta vía puede ser resignificado y por el que esperamos tanto tiempo", expresa Ivan a Rosario/12. Fue testigo y querellante de la causa Klotzman, que terminó el 29 de julio de 2021 con las condenas del militar Jorge Fariña y los policías Federales Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López por los crímenes contra 29 víctimas. El acto es parte de la campaña Plantamos Memoria, organizado en conjunto por Abuelas de Plaza de Mayo delegación Rosario e H.I.J.O.S. y está anunciada la presencia de Estela de Carlotto, así como también nietes recuperados, hermanes que buscan a los suyos, nacidos en cautiverio. "Es un acto de construcción de memoria", apuntó, por su parte, Sabrina Gullino, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo delegación Rosario y de H.I.J.O.S.

Si sobrevivientes, familiares y querellantes pueden entrar por primera vez es porque el predio es privado: pertenece el Instituto San Bartolomé, más conocido como el "colegio inglés". La historia del predio tiene sus vaivenes. Fernando Brarda, uno de los sobrevivientes, denuncia por primera vez ante la CONADEP la existencia de este centro clandestino y los hechos allí ocurridos, aunque recién fue posible identificar el lugar en el año 2005. Al determinar que se trataba de un lugar de trascendencia judicial para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, en 2006 se estableció una medida cautelar que impedía demolera. En 2014, el resguardo judicial cayó. Y el colegio inglés compró el predio. En 2016 decidió demolerlo. Pero antes, quien era jefe de mantenimiento del Colegio entró y reconoció el sitio donde estuvo detenido ilegalmente en 1976.

La Quinta Operacional de Fisherton fue demolida en 2016, tras la caída de la medida cautelar que prohibía tocar las instalaciones donde se cometieron delitos de lesa humanidad.

"Yo trabajaba ahí, y lo declaré. Siempre lo veía custodiado por Gendarmería. Un día empecé a preguntarles a los muchachos que vivían cerca del barrio y me dijeron ese era un lugar donde tenían gente encerrada. Esas eran las palabras que decían", rememora Daniel Guibes. Cuando la Fundación Churchill (a la que pertenece el colegio inglés) compró el predio, Daniel tomó coraje. "Lo primero que hice fue meterme en el chalet, pude ver la habitación, el baño. Me dio espanto, me quedé inmovilizado, no quería entrar. Y para volver a entrar le dije a un compañero de trabajo que me acompañara", relata nuevamente, como ya lo hizo en la justicia y ante este mismo diario, en 2020, en una entrevista realizada por José Maggi. El lugar fue señalado

Del acto participarán el intendente Pablo Javkin y la presidenta del Concejo municipal, María Eugenia Schmuck. Justamente, el legislativo local pondrá una placa. "Creo que el acto implica que Rosario se está haciendo cargo de que allí funcionó un centro clandestino de detención, donde pasaron lasvíctimas, que está totalmente demolido. Ahí va a ser el lugar inicial donde se van a plantar los árboles", subrayó Gullino. Y destacó que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Concejo. "Esto tiene un significado muy fuerte, al abrazar el Nunca Más, frente a los discursos negacionistas", apuntó sobre el valor del acto.

Por eso, el acto plantea que querellantes y sobrevivientes sumen a la señalización como Sitio de Memoria, que ya existe, la plantación de 33 árboles, que representan a las 29 víctimas más les hijes nacidos en cautiverio, de los cuales sólo la hija de Ricardo Klotzman y Cecilia Barral recuperó su identidad. "Pasaron cuatro embarazadas por ese centro clandestino. Fueron mujeres revolucionarias", plantea Gullino. Nacida también en cautiverio, en el Hospital Militar de Paraná, Sabrina busca a su hermano mellizo, hijo de Tulio Valenzuela y Raquel Negro.

Por su parte, Ivan Fina -que también busca a su hermano, hijo de Isabel Carlucci y de Víctor Hugo Fina, asesinado en 1978- adelanta que el acto resulta muy movilizador para testigos, sobrevivientes y querellantes. "Esperamos tanto para realizar este acto y recuerdo todo lo que esperamos para que se haga el juicio. Es como un mismo movimiento, eso le da mucha importancia, el lugar en el que se hace, que forma parte del movimiento que fue la causa Klotzman y después también, con el mismo correr de los días, en la organización, en la participación, también esto se fue transformando en algo cada vez más convocante", planteó Iván, siempre calmo y contundente en sus palabras. El activista destacó que "eso enseña la experiencia de Abuelas, que es importantísimo para la búsqueda, porque mientras más lejos llegue lo que se hace, más posibilidades vamos a tener de encontrar a nuestros hermanos".