La interna oficialista recrudece y este martes sumó un nuevo capítulo. El lunes parecía que las aguas se habían calmado cuando el Presidente Alberto Fernández se mostró con dirigentes cristinistas y con el propio Sergio Massa en Casa Rosada. Sin embargo, la paz duró poco porque el martes por la mañana el secretario general de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, volvió a la carga y ya no solo cuestionó al equipo económico del mandatario, sino al propio Fernández al decir que "el Presidente adulteró el contrato electoral con el que llegó al gobierno en 2019". Además, Larroque infirió que el gobierno "pertenece" al kirchnerismo al explicar que "nosotros constituimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones. La intención de voto mayoritaria es a Cristina". Horas más tarde, el Presidente le respondió al ministro bonaerense durante el discurso que dio en La Pampa. Allí, Fernández señaló que "nadie es dueño del gobierno, el gobierno es del pueblo, nosotros solo representamos a ese pueblo y estoy seguro que ese pueblo quiere que trabajemos juntos, que nos integremos y que cumplamos con las palabras empeñadas".



"Creo que se adulteró el contrato electoral. Si bien Alberto (Fernández) expresa una mirada moderada, él no llegó a la Presidencia a través de esa mirada”, dijo Larroque y remarcó que en la campaña electoral "los planteos" de Fernández "habían sido otros" y "tenían más que ver con el acuerdo y con la mirada que siempre sostuvimos nosotros y centralmente Cristina (Kirchner)". Sin embargo, agregó que "luego eso se adulteró". El mensaje que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, escribió en sus redes horas después, fue leído en esa clave. "Se puede ser legítimo y legal de origen y no de gestión", afirmó en medio de un posteo que realizó tras reunirse con Pilar del Rio, periodista y esposa de José Saramago.

En Casa Rosada

En Balcarce 50 las declaraciones de Larroque cayeron por sorpresa, sobre todo porque habían interpretado que el acto del lunes, donde estuvieron en el escenario Fernández, Massa y la titular del Pami y dirigente de La Cámpora, Luana Volnovich, había significado un mensaje de unidad. Desde el entorno más cercano al Presidente calificaron en diálogo con Página12 las palabras de Fernández en respuesta a Larroque como "obvias", e insistieron en que no van a responder. "Nuestra tarea es seguir gestionando", consignaron. Consideraron que los funcionarios de la Cámpora que hacen ese tipo de declaraciones "están locos", y que "a esta altura es muy difícil" que Fernández y la vicepresidenta se llamen para intentar solucionar los problemas. Larroque, en cambio, había asegurado en declaraciones con Urbana Play que "todavía existe la posibilidad de hablar de un 'nosotros". "Si todos cambian la actitud y la lógica, se puede corregir el rumbo", dijo.



El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue el único que salió públicamente y de forma directa a defender al mandatario: “al Presidente no lo van a apretar con declaraciones estúpidas”, dijo. "Acusar al Presidente de operaciones mediáticas es de una brutalidad enorme y es no conocer al Presidente. El Presidente no busca agraviar”, sumó. En ese sentido, respondió a las declaraciones de Larroque sobre que el entorno presidencial es "un entorno de pillos" que "bolsillean al Presidente", y en las que puntualizó que “Alberto es el que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina y sobre el sector que ella representa”. Reforzando lo que horas antes había dicho el mandatario, Aníbal Fernández subrayó en C5n que "el Gobierno es del pueblo, de los que nos votaron y de los que no. El Gobierno no es de La Cámpora”.

Por sorpresa

Aunque desde el Gobierno aseguran que las declaraciones de Larroque los tomaron por sorpresa, no es la primera vez que el dirigente de La Cámpora lanza críticas a la gestión de Fernández. Ya lo había hecho en reiteradas ocasiones, pero nunca de forma directa al Presidente, sino generalmente enfocadas en el ministro de Economía, Martín Guzmán. El presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, también había cuestionado al ministro cuando en el plenario sindical que se llevó a cabo el sábado en Baradero dijo: “¿cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él hace su trabajo pero que no se mete en disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?”.

Las críticas del kirchnerismo a la gestión del Presidente se dan centralmente por cuestionamientos al manejo económico. Este martes Larroque lo dijo de forma explícita: "Hoy prima una perspectiva que motorizan (Martín) Guzmán, (Matías) Kulfas y (Claudio) Moroni que tiene que ver con una política económica que busca un modelo de carácter sesgadamente productivo, porque no se fomentan todas las actividades, y eso se complementa con una pérdida del poder adquisitivo, con salarios bajos". Y agregó "nosotros creemos que esa no es la solución". Moroni, días atrás, había señalado que "el mejor salario es el que se puede pagar". En esa ocasión fue el exdiputado Héctor Recalde el que salió a responder: "no comparto esa idea. El mejor salario es el que supera largo el costo de vida".

Durante su discurso en La Pampa, el Presidente habló de este tema. Dijo que "estamos en el camino correcto. La economía y el empleo crecen. El trabajo ahora es distribuir adecuadamente ese crecimiento. Todos nuestros ministros tienen que trabajar para que el bolsillo de los argentinos se llene de plata, para que distribuyamos mejor los recursos que generamos. Les aseguro que vamos a poder hacerlo porque este no es mi gobierno, es el gobierno de ustedes". En esa línea, este miércoles a las 7.30 se llevará a cabo una reunión de gabinete que fue convocada por Manzur, por orden del Presidente.

El acto en La Pampa

Sobre el escenario en La Pampa, en el que estuvo acompañado por el ministro del Interior y también referente de La Cámpora, Eduardo "Wado" de Pedro, Fernández puntualizó que "los problemas no los resuelve el mercado, los resuelve el Estado. Si se quieren quejar de mi peronismo quéjense, pero estoy orgulloso de ser peronista y de creer que el Estado debe estar cubriendo las necesidades". El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, también se sumó a la defensa del Presidente y remarcó que "este es un gobierno que habla por los hechos, que está más preocupado en hacer que en decir".

El acto puso también en escena otro punto de conflicto: el Presidente anunció que laudará en contra de la posición de Mendoza en la obra Portezuelo del Viento, haciendo lugar al estudio ambiental de ese proyecto hidroeléctrico. La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, muy cercana a la vicepresidenta, salió al cruce del anuncio: "Más allá del respeto que merece la investidura presidencial no comparto la decisión de Alberto Fernández si es que hace referencia a nuevos estudios y no cuestiones pendientes que deba presentar el gobierno de Mendoza. Se está privilegiando una postura caprichosa y demagoga como la de La Pampa", acusó.

Un capítulo que genera expectativa en esta interna a cielo abierto tendrá lugar el viernes. Sucede que mientras el Presidente esté en Ushuaia, en el extremo sur del país, la vicepresidenta estará en el norte, en Chaco, donde recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral y dará la ponencia "Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática". "Cristina no habla si no tiene algo importante para decir", es todo lo que adelantan desde el entorno de la expresidenta.