En los últimos meses les cortaron el gas o tienen problemas con el suministro, 426 escuelas en Santa Fe, de las cuales 180 son de Rosario. Desde el Ministerio de Educación provincial le apuntaron directamente a la empresa Litoral Gas por no haber previsto un esquema operativo escalonado para realizar las verificaciones. "En tres meses inspeccionaron 700 escuelas. Tenemos resuelto lo presupuestario para atender todos los casos, pero el operativo es complicado por el desborde de atender tantas situaciones al mismo tiempo", señaló el delegado de la Regional VI de la cartera educativa, Osvaldo Biagiotti. En protesta por la situación, la Federación de Estudiantes Secundarios de Rosario realizó ayer un "frazadazo" en la puerta de varias escuelas.

Desde Educación sostienen que se encuentran en una situación extrema desde hace unos meses por la cantidad de escuelas afectadas por los cortes de gas. Entienden que la empresa tiene una normativa del 2019 que cumplir, pero cuestionan no haber podido articular con tiempo las verificaciones. "No tenemos matriculados que dependan de nosotros y tenemos que recurrir a las directoras para que busquen uno, pero nos manifiestan las dificultades para conseguir", explicó Biagiotti a Rosario/12.

El funcionario precisó que se remiten 10 pliegos por día con el presupuesto y un formulario para realizar los arreglos necesarios para que habiliten el servicio. Además, con fondos de la Regional se entregaron dos asignaciones de 80 mil pesos a todas las escuelas que cuentan con comedor para la compra de anafes, pavas, hornos y dispenser para agua caliente. También para adquirir caloventores, estufas de cuarzo y otros dispositivos eléctricos para calefaccionar. "Son paliativos que las escuelas están aprovechando hasta que podamos llegar con el gas a todas", amplió Biagiotti.

"Decidimos redactar este comunicado debido a la problemática que urge en más de 150 escuelas de nuestra ciudad que hoy en día no tienen gas, teniendo como principal y más grave consecuencia el frío y el hambre. Más cuando la situación sanitaria actual nos obliga a mantener los espacios despejados con las ventanas abiertas, sin contar la cantidad de escuelas que no cuentan con vidrios en las ventanas y puertas, y además no poseen calefactores", apuntaron los estudiantes secundarios en la previa del frazadazo. A la movida adhirieron los centros de estudiantes Julieta Lanteri, Nigelia Soria, Carlos Guido y Spano, Ex Nacional N° 1 Domingo Faustino Sarmiento, E.E.T.P 467, Técnica N°466, Técnica 7, Rivadavia, Dante Alighieri, Normal 1, Guruchaga, Urquiza y Carrasco.

Amsafé Rosario acompañó la movida convocada por más de 10 centros de estudiantes en protesta por la falta del servicio de gas en las escuelas. "No sólo se están dando clases con frío, sino que se dificulta la entrega de merienda o comida caliente en comedores. Todavía hay muchos edificios escolares sin el servicio y otra vez el frío llegó antes que el gas", señalaron.