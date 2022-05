El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió ayer a la mañana con la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y luego se dirigió a Casa Rosada para almorzar con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Frente a los últimos cruces internos, creció la versión de que Massa estaba mediando entre los dos líderes del oficialismo, pero tanto desde su entorno como desde Balcarce 50 le bajaron el tono a las reuniones. "Massa viene seguido a hablar con él. La semana pasada cenaron en Olivos, la noche anterior al cumpleaños de Sergio, y hoy almorzaron. No hay temas prohibidos, pero no le trajo ningún mensaje al Presidente. Hablaron de temas parlamentarios", aseguraron cerca de Fernández a este diario.

Desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados comentaron que, en un principio, la reunión con el Presidente iba a ser la semana que viene, pero como se aceleró el llamado a la sesión que finalmente tendrá lugar el jueves y la convocatoria de la oposición a discutir en comisión el tema de boleta única, el Presidente le dijo a Massa si podían pasar el almuerzo para el miércoles y ambas reuniones quedaron combinadas. "No tienen ninguna correlación con el funcionamiento del FDT ni con la cuestión debate interno, tiene que ver con el tema laburo parlamentario", puntualizaron.



Según contaron desde Casa Rosada, Massa almorzó con Fernández porque "están cerrando todas las comisiones en el Congreso y está la sesión del jueves que es muy importante. El compromiso es sacar lo más rápido que puedan todos los proyectos productivos que no pudieron ser tratados y que son parte de lo que se habló también en la reunión de gabinete. Las prioridades son: primero el rebote, después el crecimiento y luego el desarrollo, y para que este crecimiento no se detenga tenemos una cantidad de leyes productivas que son centrales. Esperamos que se despachen ya y eso fue lo que conversaron". En ese sentido, el jueves se tratarán leyes importantes como la Ley de producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial; el proyecto de ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS y la Ley de incentivo a la Construcción. La de fomento a la Cultura tuvo dictamen, pero no entrará en la sesión del jueves.

Según supo este diario, el Presidente y Massa acordaron que se le dará impulso a la ley de la Industria Automotriz para la semana que viene y también a la ley vinculada al desarrollo de la Nanotecnología. "Para nosotros es importante porque se trata de exportaciones con valor agregado", dijeron sobre ese tema. También hablaron de "una ley corta de hidrocarburos" en la que están trabajando un grupo de diputados patagónicos, pero que según explican desde el Gobierno "es importante porque está asociada al petróleo y al gas y porque nos mejorará el perfil exportador para el año que viene".

En cuanto al encuentro de Massa y Cristina Kirchner en el Senado, explicaron fuentes parlamentarias que "ya estaba programada y fue una reunión enfocada en el tema de las leyes que desde Diputados mandamos al Senado y se transforman en ley mañana (por el jueves). También conversamos de lo que el Senado tiene que mandar a Diputados".