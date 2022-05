“Diego me llamaba 'El Guardián'. Me decía que yo cuidaba las camisetas que llevan sus almas. Mejor definición que la que me dio el más grande no podría presentar”, se presenta el coleccionista argentino Marcelo Ordas.

Desde Londres, y en diálogo con Víctor Hugo Morales en AM750, el empresario reveló estar “triste y acongojado”. Es que estuvo a tan solo 17 segundos de ser la mejor oferta para llevarse la camiseta que Maradona usó en el segundo tiempo del partido contra Inglaterra en el Mundial de México ‘86.



Se trata de la casaca histórica con la que El Diez convirtió el “gol del siglo” y el de “la mano de Dios”, y que tras una subasta que se extendió varias semanas, finalmente ayer se vendió a 7.142.500 libras (alrededor de 9 millones de dólares).

"Pensé que la llevábamos. Yo no soy nada más que un pequeño empresario que entendió que esto era una reliquia, parte de la argentinidad y que pertenece a la Argentina. Y que, aunque obligaos a pagarla, teníamos que repatriarla”, dijo Ordas.

Y agregó: “Siempre intenté desde mi lugar, desde esta pasión por el deporte más hermoso de todo, salvaguardar a través de testimonios originales toda la historia que yo considero de la mayor pasión humana que hemos creado en la civilización”.

El coleccionista al que Maradona bautizó "Guardián de almas"

Ordas tenía hace un tiempo su colección entera en el barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires. Sin embargo, en los últimos años decidió trasladarse a España. Ahí planea abrir en noviembre, antes del Mundial de Qatar, un museo con todos los objetos que fue recolectando.

Allí expondrá sos prendas que, hasta hoy, nadie sabía que tenía bajo su protección: “Hay dos primicias que no las sabe nadie. Hace una semana me fui de San Pablo. Tuvimos un encuentro con Müller, el brasilero que nos enfrentó en el mundial de España ‘90. Y que cambia la camiseta con Diego. Después de más de un año de negociaciones, pudimos hacer un intercambio por esa pieza”.

Además, reveló: “Por otro lado, a mitad de 2021 estuvimos con Miguel Bossio, jugador Uruguayo que enfrentó a Diego en el ‘86, quien había entrado personalmente al vestuario argentino y le pidió cambiar la camiseta”. Allí tamibén se concretaría un acuerdo.

La música de la subasta

En otro tramo de la entrevista, Ordas dedicó un emotivo mensaje al conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales. A él, le dijo: “Usted estuvo en todo este proceso, y principalmente en la subasta de ayer, muy presente en el corazón”.

“La música con la que protagonizó ese día, aquel relato maravilloso, que en España lo llaman 'el más maravilloso de la historia del fútbol mundial', estuvo siempre presente”, añadió.

Y concluyó: “Otra de mis tristezas es que me imaginé llevando la pieza a Argentina y compartirla con usted. Porque me parecía todo una misma porción de recuerdo. Usted le puso música al mejor gol de todos los tiempos”.