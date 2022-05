La Comisión de Refugiados de Uruguay (Core) rechazó en agosto de 2021 el pedido de refugio político de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, pero los fundamentos trascendieron el último miércoles cuando llegaba a Buenos Aires la noticia de idéntico rechazo de la justicia uruguaya. La jueza oriental Adriana Chamsarián tomó la decisión en diciembre pasado, el fallo está apelado, pero se conoció recién esta semana. Entre los argumentos, Chamsarián tomó elementos de aquella resolución de la Core con datos escandalosos y veredicto lapidario. Para no volver a la Argentina, “Pepín” no sólo dijo que viajaba a Uruguay para montar una librería y bar en la Barra de Maldonado o que buscaba refugio porque era un perseguido político. También hizo un total de 14 presentaciones ante el organismo y entre la información importante “omitió” aportar durante cuatro meses el fallo de la jueza argentina María Servini con las razones por las que buscaba indagarlo. Además, nunca presentó en el expediente el fallo con la declaración de rebeldía. La Core dijo que preparó detalladamente su solicitud con una "selección" minuciosa de pruebas. Una forma elegante de sugerir manipulación. El futuro en el Parlasur.

El pedido de refugio que presentó Pepín en Uruguay es una caja de sorpresas, como publicó Irina Hauser en su edición de ayer en Página12. Contiene la confesión sobre el proyecto de instalar un bar en la playa. Habla de su vínculo con Mauricio Macri como abogado personal en momentos clave como la causa de los Panamá Papers y, antes, la cautelar del día de asunción a la Presidencia. Y están los dichos sobre lo que hacía y no hacía la Mesa Judicial. Pero los papeles también contienen lo que el exasesor todoterreno de Macri no presentó ante el organismo que debía reconocerle la condición de refugiado. Entre esos papeles están las resoluciones de la Justicia: o no presentó o las demoró.

“En la abundante documentación aportada en la que se pretende destacar las irregularidades procesales cometidas en Argentina, no se incluyó ninguna copia del expediente o de las actuaciones judiciales en cuestión”, dice la resolución de la Core. “Recién el 7 de julio de 2021 como ´documentación complementaria´ presentó la resolución del 18 de marzo de 2021”, señala la resolución de la Core en referencia al pedido de indagatoria de Servini. El organismo destaca que los defensores de Rodríguez Simón habían aludido previamente a esa resolución en otras presentaciones lo que demuestra que “se encontraban en total posesión” de los documentos.

Pero no fue lo único. Un párrafo después, la resolución dice que el aún parlamentario del Mercosur directamente no presentó otra resolución: del día 19 de mayo, la resolución de la rebeldía. “Entre la información importante que el solicitante en el proceso de solicitud de refugio, omitió aportar se encuentra el fallo judicial de la doctora Servini de fecha 19 de mayo de 2021, cuya copia fue anexada en el expediente de hábeas corpus iniciado por el propio Rodríguez Simón en Uruguay”. Ello evidencia, según la Core, “que contaba con el mismo a pesar de que en el marco de la entrevista haya dicho no tener acceso al expediente”. Incluso el propio Rodríguez Simón –sigue-- “pidió a la Comisión que arbitre los medios necesarios para obtener la copia de sus causas judiciales en Argentina alegando no tener acceso por haber sido declarado rebelde”.

Por esos datos, la resolución explica que Pepín ha planificado detalladamente su solicitud de refugio y ha realizado una selección minuciosa de las pruebas a presentar en sustento de las alegaciones. Léase, lo que no le convenía no lo decía.

El diputado del Parlasur Oscar Laborde está convencido de que Rodríguez Simón no presentó los papeles porque ponían en evidencia que en la Argentina lo perseguían por un delito común sin consideraciones políticas. "Para ser perseguido político, lo principal es que esté perseguido en la causa --dice--, por eso pidió el refugio y pidió no ir a la indagatoria. El problema era que si mostraba los papeles iba a quedar claro que la causa era por un delito común y quedaba muy desautorizado".



El diputado habló este jueves sobre el informe de la Core, el futuro de Pepín en ese organismo y también se quejó de la jueza Chamsarián. A su criterio, hubo una "demora injustificable" de la jueza para emitir un fallo sobre el pedido de Rodríguez Simón, puesto que la Comisión de Refugiados de Uruguay realizó "un informe lapidario, muy duro y unánime", en agosto. Laborde dijo que los argumentos para separar a “Pepín” del Parlamento "son evidentes". "Se dio un paso muy grande, aunque fue demoradísimo. Los argumentos para separar a Rodríguez Simón del Parlasur son evidentes y se ratifica la idea de que es un prófugo". La jueza, dijo, “tomó los argumentos que se habían pedido a la Core para decir lo que todos sabemos. Rodríguez Simón no es un refugiado político. Él apeló esa decisión, pero este fallo es un paso más y se siguen cortando los tiempos y los caminos para que este personaje responda ante la Justicia argentina. Creo que el Parlasur va a considerar eso”.

Rodríguez Simón lleva 513 días prófugo en Uruguay desde donde elude un llamado a indagatoria en una causa por presiones contra el Grupo Indalo. El Parlasur tiene varios pedidos para que sea apartado y están pendientes de tratamiento. "Es un parlamentario argentino que se niega a presentarse frente a la justicia argentina –dijo Laborde-- y que dice que no hay estado de derecho. Su situación se resolverá finalmente en el pleno. Hay que conseguir dos tercios de todo el cuerpo y no es fácil porque la derecha creo que lo va a proteger. A finales de mayo se sabrá".