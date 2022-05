"Yo les pido que tengamos la firme convicción, que tengamos la voluntad y que sepamos que los debates políticos que tenemos que dar deben ser de cara a nuestra sociedad", señaló el presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, en el acto de homenaje a Eva Perón en la ciudad de Los Toldos. El peronismo de la provincia de Buenos Aires busca limar las diferencias internas para comenzar a desandar el camino hacia las elecciones del 2023. En la semana, el líder de La Cámpora junto con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque, se reunieron con ministros nacionales cercanos al presidente Alberto Fernández para acercar posiciones.

"Muchas veces ha habido tendencia, desde las afueras del peronismo, de querer situar cierta cuestión: peronismo, evitismo, y así le vamos agregando 'ismos' para que nos busquen dividir", destacó el diputado del Frente de Todos (FdT) en el acto en el que se recordó a Eva Perón el día su nacimiento. El FdT se encuentra en medio de un debate interno en el que el kirchnerismo y los seguidores del presidente Fernández intentan buscar una solución a la discusión interna para redireccionar las políticas y fortalecer el gobierno. "Creo que tenemos que ser fuertes y que tenemos que entender y comprender que el desafío que tenemos por delante es muy complejo y muy difícil. Y que nosotros necesitamos poco a poco que nuestro pueblo vaya recuperando su poder adquisitivo", aseguró el dirigente frente a las militantes de la Rama Femenina del PJ.

Máximo Kirchner encabezó el acto junto al gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora, Verónica Magario, donde recordaron a Eva Perón al cumplirse 103 años de su nacimiento. "Creo que hasta ese '45 los dirigentes que tenía el peronismo eran prácticamente desconocidos. No estaban en los diarios, en los diarios estaban otros pero, hubo una unidad que le dio plafón a la dirigencia que fue la unidad de la gente y la unidad de lo que se buscaba. Y el cansancio de un pueblo de no tener derechos, de ser maltratado no sólo económicamente sino de ser maltratado humanamente", afirmó Kirchner haciendo foco en la importancia de la unidad.

Limar las diferencias internas entre kirchneristas y albertistas es uno de los objetivos de los peronistas bonaerenses para llegar a las elecciones del 2023 sin demasiados sobresaltos. A mediados de la semana pasada dirigentes de ambos espacios internos del FdT se reunieron en La Plata para encontrar un camino común en el distrito. Allí estuvieron Kirchner y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y dirigente de la agrupación La Cámpora, Andrés Larroque, con el jefe de Gabinete de la provincia, Martín Insaurralde, y los ministros nacionales con fuerza territorial Juan Zabaleta, de Desarrollo Social y el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, según pudo conocer Página/12. El encuentro se mantuvo bajo un fuerte hermetismo.