El titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº7 de la Ciudad de Buenos Aires, Matías de Sanctis, comenzó a investigar este lunes si el taxista que atropelló a las tres estudiantes francesas el sábado pasado estaba apto para conducir.

Según lo señalado por fuentes judiciales a GO Noticias, el fiscal De Sanctis no le dio carátula a la investigación porque "no hay condiciones de imputar a nadie" y espera el resultado de las pericias para llegar a una determinación.

En este sentido, se precisó que el conductor de 74 años, que permanece internado en el Hospital Fernández del barrio de Recoleta, habría sufrido un síncope, por lo que la situación se aborda como un "homicidio imprudente".

En la Fiscalía aguardan aún los informes médicos sobre la salud del taxista para conocer si tuvo episodios anteriores de este tipo, si se le recetó una medicación y no la tomaba, o si consumía algún remedio y le produjo este desmayo.

El hecho ocurrió en la tarde de este sábado, en las inmediaciones del Jardín Botánico de la Ciudad, a pocos metros de la esquina de Avenida Santa Fe y Armenia, cuando un taxista se descompensó mientras trabajaba y perdió el control del vehículo, atropellando a cinco personas. Entre ellas se encontraban las tres jóvenes turistas francesas que caminaban por el barrio porteño de Palermo.



Una de ellas era Lwana Margaux Adrienne Bichet, quien murió en la madrugada del domingo tras haber sufrido una fractura de cráneo con hemorragia interna y heridas en un hombro, al ser embestida por el taxi. La joven debió ser operada dos veces por un hematoma subdural, pero no logró superar el procedimiento y falleció a las 2.30.



En tanto, el director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, se refirió al estado de las otras dos jóvenes, Clemence Rameau y Anne-Lise Duma, quienes permanecen internadas en ese centro de salud y contó que "no están graves" y que "evolucionan de acuerdo a lo esperado".

Asimismo, Previgliano reveló que solo una de las jóvenes, Anne, sabe que su amiga Lwana murió a causa del accidente. Clemence todavía no fue informada de ese hecho porque "no está en condiciones" de recibir la noticia porque se encuentra "en terapia intensiva", dijo en declaraciones a los medios periodísticos que hacían guardia en el hospital.

Con respecto a Anne, el director del hospital señaló que "está muy triste por lo de su amiga, consternada", pero "está muy bien" y "muy entera". Sobre su estado de salud, agregó que "vamos a ir evaluando el alta" en las próximas horas, aunque remarcó que para ello "tenemos que tener toda la seguridad".