En el marco de un evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham), el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, eligió correrse de los ruidos internos dentro del Frente de Todos de cara a 2023 y aseguró que él "no es presidenciable".

Además, Massa definió "el debate público" planteado por la vicepresidente Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Martín Guzmán, como "una disputa de programa" y no de liderazgo.

Massa comenzó descartando su posible candidatura en las PASO del Frente de Todos, auque luego agregó: "No tengo el 2023 en la cabeza". "Me pasé 20 años de mi vida poniéndome objetivos por delante y de alguna manera no me permitía disfrutar de lo que hacía, pensaba en lo que seguía en mi carrera política", reflexionó, y aseguró que "en la guerra de la polarización, la valentía está en buscar los consensos".

Más adelante se refirió a la discusión interna en el Frente de Todos y aseguró que "nada pone en discusión la coalición como tal". "La coalición de gobierno no tiene disputa de liderazgo, pero sí una disputa en el programa. Y eso hay que vivirlo con naturalidad", advirtió.

En el lugar de la "ancha avenida del medio", figura con la que buscó construir su candidatura presidencial en 2015, Massa sostuvo que "este año, que no es electoral, debería tener a toda la dirigencia política, empresaria y sindical eligiendo 10 temas para encarar políticas de Estado".

Frente a los empresarios convocados por la AmCham aseguró: "En lugar de correr por candidaturas, debiéramos correr alrededor de políticas de Estado; en lugar de ver quién le grita más fuerte al otro, deberíamos buscar cuáles son los puntos de acuerdos en temas importantes".

Por otra parte, el presidente de la Cámara baja defendió la segmentación de tarifas impulsada por Guzmán. "Argentina tiene un régimen de tarifas que funciona como Robin Hood. Nuestra matriz tributaria no es progresiva: entonces, el que menos cobra es el que más paga. El que más consume, más subsidios tiene en términos netos. Tenemos que tener un régimen de subsidios segmentados", propuso.

El exintendente de Tigre también se refirió al funcionamiento del Poder Judicial: "Nosotros cada dos años rendimos examen, pero para entrar a la justicia se rinde una vez y después no hay revalidación. Debemos pensar en un sistema que premie al juez que lo hace bien -con un ascenso- y castigue al que lo hace mal". Aunque descartó que haya que elegir a los magistrados por voto popular.