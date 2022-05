Senadores demócratas de Estados Unidos impulsaban este miércoles el pedido para una ley federal que proteja el derecho de las mujeres a acceder al aborto en todo el país.

Si bien no se espera que la demanda prospere, ya que los demócratas no cuentan con la cantidad de representantes necesaria en el Senado, señalaron que es una manera de "mostrar a la Corte Suprema de Justicia la importancia de mantener este derecho para todas las mujeres del país", indicó CNN.

"Para los republicanos de MAGA -quienes responden al expresidente Donald Trump-, siempre se ha tratado de ilegalizar el aborto en todas partes. Hoy, el Senado votará sobre la Ley de Protección de la Salud de la Mujer para codificar el derecho al aborto en la ley federal. Veremos cuál es la posición de cada senador", sostuvo en sus redes sociales el senador demócrata Chuck Schumer, impulsor de la medida.



Antes de comenzar la sesión, los republicanos manifestaron que el tema no era el objetivo principal a debatir y que les preocupaba "la seguridad de los miembros de la Corte" -tras la difusión del borrador que daba cuenta que el máximo tribunal estaba a punto de revocar la decisión "Roe vs. Wade de 1973" que legalizó el aborto en todo el país- dejando entrever que no iban a apoyar la moción para tratar el derecho al aborto.



Días atrás, la Casa Blanca había advertido sobre un "riesgo serio" de una "prohibición a nivel nacional" del aborto legal, tras la filtración del documento contra el reconocido fallo. Si la Corte llegará a revocar la ley vigente, al menos 26 estados prohibirán el aborto, según el Instituto Guttmacher, ONG que aboga por los derechos de salud sexual y reproductiva.



El sitio Político publicó hace una semana un borrador de opinión mayoritaria escrito por el juez Samuel Alito en el que se planteaba la anulación de las protecciones federales garantizadas de los derechos de aborto. En el texto del magistrado, quedó planteada la anulación del fallo del caso Roe vs. Wade, que garantizó el derecho en ese país.