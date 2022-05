En el video grabado por una mujer en Mar del Tuyú se puede ver a un hombre que pescó un delfín franciscana. El animal estaba en la orilla, cuando el individuo lo agarra y se lo lleva envuelto en una frazada.

Diversas organizaciones ambientalistas reclamaron por la actitud del hombre y fue denunciado ante la justicia por tratarse de una especie en peligro de extinción.

Varios días después del hecho, el hombre identificado como Matías rompió el silencio y se defendió. “Quiero dejar en claro que yo no lo pesqué al delfín, el delfín se enganchó cuando ya estaba muerto".

TE PUEDE INTERESAR: Dejó a su perro en la peluquería canina y lo abandonó

"No me lo llevé como un trofeo porque lo enterré a pocas cuadras de donde se enganchó. No me lo comí, ya estaba muerto. Por lo que tengo entendido, ya tenía un par de días de muerto el animalito. Porque era bastante agresivo el olor que emanaba”, argumentó.

Según su relato, sus hijos pequeños se sintieron mal al ver al delfín muerto, por lo que decidió llevárselo para enterrarlo.

También se defendió con respecto a su actuación diciendo que desconocía la ilegalidad de la pesca con red trasmallo: “No sabía. Lamento lo del delfín, lamento haberlo sacado yo. Para muchos estuvo mal, aunque también para muchos otros estuvo bien que lo haya enterrado. Me cayó muy mal la denuncia que me hicieron".

TE PUEDE INTERESAR: ¡Insólito! Denunciaron maltrato animal en una plaza de Santa Fe y eran muñecos

Matías negó ser pescador y lamentó lo ocurrido: "Soy un padre de familia, trabajo, trato de darles lo mejor a mis hijos; y lo mejor que pudimos hacer es enterrarlo para que tenga el entierro que le corresponde a cualquier difunto. Yo no estaba al tanto de la Ley, que estaba en peligro de extinción. No estoy fauna, no soy abogado, soy un trabajador, gastronómico”.

¡Más detalles en el video!