A solo dos semanas de haber iniciado el tour, el artista español Enrique Bunbury canceló la gira de despedida debido a problemas de salud y anticipó su retiro de los escenarios. “Me es imposible hacer más conciertos”, aseguró a través de un comunicado.

"Hace unos días comenzamos en Nueva York el primero de los shows de este tour de despedida, continuando en Atlanta. Ambos fueron dos conciertos fabulosos, tanto por parte del público como por nuestra parte, creo poder afirmar con cierto orgullo”, escribió en el escrito que compartió en Twitter.

"Desgraciadamente hoy, en Chicago, a un día de la celebración del show en el Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos", continuó.



Y agregó que "a esta altura, no consideramos más cancelaciones, ni posponer más conciertos. Con todo el dolor de mi corazón, me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos".

A quienes ya compraron entradas para la gira norteamericana, cuyas entradas habían sido vendidas en su totalidad, y para la española, que apuntaba a lo mismo, dijo que podrán obtener la devolución donde las adquirieron. "Espero comprensión en este momento tan doloroso para mí y para todo el equipo", finalizó.

De esta forma, el vocalista y líder de Héroes del Silencio pone fin a sus más de 30 años de trayectoria. En abril pasado, Bunbury había sorprendido con la noticia de su gira despedida, cuando él mismo contó que tenía problemas con sus cuerdas vocales.