Para este lunes a las 10 está prevista la visita al Concejo Deliberante de tres secretarios del Ejecutivo Municipal que fueron convocados para explicar detalles del proyecto de ordenanza por el que la intendenta, Bettina Romero, solicita autorización para ejecutar un plan de obras con financiamiento externo, mediante operaciones de crédito público, tomando fondos en el mercado financiero.

La iniciativa, denominada “Plan Salta en Obras 2022-2024”, tuvo dos reuniones previas convocadas por el Ejecutivo con la finalidad de explicar el alcance del proyecto, cuya aprobación requiere los 2/3 de votos sobre un total de 21 concejales.

A pesar de esas reuniones, el proyecto no fue bien recibido, varios concejales de la oposición se quejaron porque en los dos encuentros, no recibieron copia del proyecto, pero fueron exhortados a tomar una actitud de valentía ante la propuesta y la necesidad de obras en la ciudad.

“Preguntamos de cuánto va ser el endeudamiento, a cuántas gestiones va a comprometer y nadie sabe; hay un ninguneo, nos quieren tomar por opas. Nos dicen que quieren hacer obras en cuotas, ¿de qué estamos hablando?", dijo la concejala Paula Benavides (Salta Independiente) y agregó: “No sabemos qué obras se van a hacer, cuánta plata se va a tomar”.

Otros ediles, inclusive algunos enrolados en principio en el oficialismo, advirtieron que no están dispuestos a otorgar un cheque en blanco.

Un conteo preliminar indicaría que hoy el proyecto no podría prosperar si es que los ediles de Salta Independiente (2 votos), JxC+ (5 votos) y la UCR (2 votos) no apoyan la iniciativa, aunque no está claro si todos los ediles ubicados en la oposición comparten el criterio de no acompañar la idea de tomar deuda para obras.

Concurrirán hoy al Concejo Deliberante la secretaria de Gobierno, Frida Fonseca, quien hasta agosto del año pasado era concejala; el secretario de Economía y Hacienda, Daniel Amador, y la secretaria de Desarrollo Urbano, María Eugenia Angulo.

Serán recibidos por los miembros de la comisiones de Obras Públicas, Desarrollo Económico, Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Política Tributaria y de Legislación General.

Ingresos estables y austeridad

En el mensaje que acompaña el proyecto de ordenanza, la intendenta sostiene que “la frágil situación de la infraestructura en la ciudad de Salta requiere que finalmente el municipio muestre un férreo compromiso de revertir la situación de manera innovadora. Para ello pondremos en marcha el plan Salta en obra 2022-2024 que nos permitirá invertir lo que de verdad necesita la ciudad".

Expresa que Salta mostró y muestra un notable crecimiento demográfico. Su población dio un salto extraordinario, "creciendo en un 350% en la última década.”

“Sin embargo, dicho crecimiento no fue acompañado con las obras de infraestructura que todo aglomerado urbano necesita. Entre otras cosas, la situación de las calles de la ciudad, derivada de décadas sin la previsión y ejecución de un plan integral y abarcativo, provocan inseguridad vial y riesgos en la vida y en la integridad física de las personas (peatones, ciclistas y conductores de vehículos motorizados)".

Explica la jefa comunal que el “sistema financiero regulado (integrado por entidades públicas y privadas) y el mercado de capitales, constituyen importantes alternativas para acceder a recursos necesarios y concretar las inversiones más importantes, urgentes e impostergables. Especialmente para los municipios que, como la Municipalidad de Salta, mantiene niveles de ahorro previsibles, ingresos estables y austeridad en el gasto”.

El empréstito

En el texto del proyecto se apela a una cita académica de Manuel de Juano, en su obra "Curso de Finanzas y Derecho Tributario", en cuanto sostiene que “el empréstito es el recurso del Estado, basado en el crédito que el mismo inspira, mediante el cual obtiene de patrimonios ajenos al suyo sumas de dinero a un interés dado, cuyo reembolso debe satisfacer oportunamente según las bases de contratación establecidas al concretarlo”.

El artículo primero del proyecto de ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a ejecutar los proyectos destinados a la realización de obras públicas en el marco del Plan “Salta en Obra 2022-2024" con financiamiento externo, a través de la contratación de personas públicas y/o privadas, a valores de mercado.

En tales casos podrá ceder recursos propios a efectos de otorgar las garantías correspondientes. En ningún caso los recursos a ceder en garantía podrán exceder el máximo establecido en el artículo 22º, inciso p. de la Carta Orgánica Municipal y el artículo 176º, inciso 5 de la Constitución de la Provincia de Salta.

Ese inciso dispone que los municipios pueden contraer empréstitos con fines determinados, con la aprobación de dos tercios de votos de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante y que en ningún caso el servicio para el pago de empréstitos puede exceder la cuarta parte de las rentas municipales, ni la previsión financiera para tal objeto aplicarse a otros fines.

Alternativas

Las alternativas que plantea el proyecto para conseguir fondos son: financiamiento de los respectivos contratistas, préstamos que se procuren a esos efectos, quedando facultados para otorgar las garantías y/o constituir fideicomisos que resulten necesarios, y la emisión de títulos de deuda, bonos, letras de tesorería o cualquier otro instrumento financiero utilizado habitualmente en el mercado, a ser emitidos en una o más operaciones en el mercado de capitales, local o internacional con un plazo máximo de amortización de siete años contados desde su emisión.