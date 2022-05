El taxista que semanas atrás había atropellado a tres estudiantes francesas en el barrio porteño de Palermo, tras haber perdido el control del vehículo, murió en las últimas horas en el Hospital Rivadavia, informaron fuentes de la cartera de Salud de la Ciudad.

Se trata de Jorge Rogelio Parrondo, de 74 años, quien el 7 de mayo pasado atropelló en la esquina de la avenida Santa Fe y Armenia, en la zona del Jardín Botánico porteño, a tres jóvenes francesas que se encontraban en el país por un viaje de intercambio. Una de ellas, Luana Viccet, de 23 años, murió a causa de las lesiones sufridas en el accidente.

El taxista había perdido el control de su auto tras sufrir una descompensación. Desde Salud de la Ciudad explicaron que el hombre "había sufrido algunos episodios de taquicardia de los cuales se había recuperado", pero el martes "comenzó con una fuerte arritmia y no logró responder al tratamiento aplicado por los médicos" y falleció.

Clemence Remeau y Anne-Lise Duma, las otras dos jóvenes atropelladas por el taxista, fueron dadas de alta en los días posteriores al accidente.

Poco después del trágico accidente, se difundió en las redes sociales un video en el que podía verse cómo después del impacto el taxista recuperó la conciencia y, a bordo del vehículo, preguntó “¿A dónde está?”, “Contame qué pasó”.

La mujer que lo filmaba le contó que había atropellado a “mucha gente”, por lo cual se ve a Parrondo agarrándose la cabeza y volviendo a preguntar: "¿En serio me decís? Te juro que no vi a nadie. Me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó", decía.