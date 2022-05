Se levantó el paro de colectivos de corta y media distancia por lo que hoy y mañana se prestará el servicio en Rosario y en todo el interior del país. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios nucleados en Fatap suscribieron ayer un acuerdo para garantizar la recomposición salarial de los choferes del interior del país, que venían reclamanado la equiparación salarial con sus colegas porteños y del Amba. Según el comunicado firmado por el secretario general del Consejo Directivo Nacional del gremio, Roberto Carlos Fernández; se solicitó además una audiencia "urgente" para hoy a las 13 donde se ratifique lo firmado ayer y con la presencia además del Comité Federal del Transporte y autoridades del ministerio de Transporte de la Nación.

El acuerdo fue alcanzado tras la participación de autoridades nacionales de los ministerios de Trabajo y de Transporte, representantes de las provincias, directivos del Comité Federal de Transporte (Cofetra) y también de intendentes como Pablo Javkin, y sus pares de Córdoba Martín Llaroyra y de Santa Fe Emilio Jatón, entre otros.

Ya en las horas previas al acuerdo, el presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, se mostró confiado en que las medidas de fuerza se iban a levantar. “Habrá colectivos porque ayer (por el martes) tuvimos una reunión con la sede de UTA, en la que participaron los intendentes de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe y funcionarios de Transporte de Nación y del Comité Federal del Transporte (Cofetra). Hubo un compromiso formal de Nación de garantizar $3.500 millones, no van a poner un peso más”, señaló el representante de Fatap en declaraciones a La Ocho.

Ingaramo precisó que había entendimiento entre Fatap y UTA, pero también "necesitamos del apoyo de los gobiernos provinciales y municipales para lograr una ley federal de transporte", dijo. Y agregó que ese "es el compromiso que asumimos todos los funcionarios presentes en la reunión. Si seguimos con el reparto desigual de subsidios, la diferencia entre Buenos Aires y el interior es abismal. Tenemos hacer un cambio, porque de lo contrario el transporte del interior va a desaparecer”, afirmó.

La semana pasada hubo una reunión con 20 diputados a los que se les expuso el problema de los subsidios y la necesidad de crear una ley federal de transporte. "Creemos que la comisión de Transporte de la Cámara impulsará esta iniciativa. También hay un proyecto en el Senado. Vamos a llegar a algo, porque el compromiso no puede quedar en la nada. No es que mañana se levanta el paro y no pasa más nada. Debe haber un compromiso para cambiar esta situación, porque caso contrario el transporte no puede funcionar", añadió Ingaramo.

Por su parte, el intendente Javkin también había adelantado que el problema del transporte se resolverá "si logramos en 30 ó 40 días una solución de fondo sobre los subsidios nacionales”. Y bregó también por la sanción de una ley federal de transporte que termine con las asimetrías en la distribución de subsidios que realiza el gobierno nacional, que favorece al Gran Buenos Aires y golpea seriamente a todas las provincias.