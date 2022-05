El principal sospechoso de asesinar a Lola Chomnalez en Uruguay en diciembre de 2014 y que fue detenido y procesado este jueves había violado a una joven de 15 años en 2009. El hombre de 39 años, que fue apresado en la localidad uruguaya de Chuy, e identificado como Leonardo Sena, tenía dos antecedentes penales: uno por lesiones personales en el año 2003 y otro por violación.

Según informaron voceros judiciales a la prensa de Uruguay, en 2009 y cuando tenía 26 años, el acusado tuvo un modus operandi similar al que supuestamente utilizó con la joven Lola. En ese momento se acercó a una adolescente de 15, a la que siguió por unas cuadras, la amenazó con un cuchillo, la llevó a una zona boscosa, en la localidad de La Paloma, y allí la violó.

Una línea de investigación para llegar a Sena surgió en un triple crimen ocurrido en el Cerro de Montevideo, en mayo de 2020, en el que se descubrió que el asesino fue el exmarino Jonathan Bragundi. En esa investigación, se obtuvo una muestra de ADN, perteneciente a un preso, la que fue derivada al registro de huellas genéticas y que tenía características similares al ADN encontrado en la toalla y en el DNI de Lola Chomnalez.

Una vez que identificaron al preso, eso les permitió a los investigadores determinar que en su familia había una persona procesada por una violación en La Paloma: se trataba de Sena.

Así lo explicó el vocero de las fiscalías uruguayas, Javier Benech, quien dijo que "a esta persona se llega a partir de un análisis de ADN". Cuando Sena fue detenido no aceptó hacerse el ADN, pero se le secuestró un cepillo de dientes y de ahí se extrajo una muestra, que dio una coincidencia de 99,9 con la relevada en la toalla y DNI de Lola.

En el momento del crimen de la adolescente en Valizas, Sena vivía entre La Paloma, Chuy y Castillos, donde realizaba changas.

Por otra parte, el vocero judicial aseguró que la búsqueda de culpables nunca estuvo frenada a pesar de que fue muy complejo por momentos e hizo hincapié en la fortaleza de la familia que nunca se rindió ante la búsqueda de justicia por Lola. "Me interesa destacar la entereza de la familia a lo largo de todos estos años, siempre con una actitud de colaboración con la Justicia uruguaya, manteniendo viva la memoria de Lola. Nunca bajaron los brazos, siempre con una actitud positiva colaboraron en lo que fuera necesario. Nos han dado un ejemplo de vida", finalizó.

Adriana Belmonte, la madre de Lola, aseguró que "fue muy conmocionante" enterarse de que habían detenido al presunto autor del crimen y explicó que sus abogados no les habían adelantado nada porque no querían ilusionarlos "hasta no tener el ok".

La mujer explicó que hace cuatro semanas su marido y padre de Lola, Diego, viajó a Uruguay a presentar "un pedido para averiguar cómo se estaban llevando a cabo los ADN, qué garantía teníamos de que eso se esté llevando a cabo bien". "Y fueron contundentes porque el miércoles 18 (de mayo) lo apresan a este hombre", dijo al referirse al nuevo imputado, ya procesado con prisión preventiva por la Justicia uruguaya y acusado del delito de "homicidio muy especialmente agravado".

Belmonte dijo que "este ADN ya estaba hecho" pero que en las últimas horas hicieron "el match y lo volvieron a cotejar, y dio positivo".

La madre de la víctima señaló: "Cuando esto pasó los primeros años, nosotros estábamos en shock", y en relación a su lucha por encontrar justicia, concluyó: "En el momento que yo me enteré que iba a ser madre prometí cuidarla, y esto es cuidarla".