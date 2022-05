Una videoconferencia de Sara Ahmed, la celebración del doctorado Honoris Causa de Marlene Wayer, un recital de Susy Shock y su banda de colibríes, el cierre de Dora Barrancos. Todas esas acciones juntas, en dos días, harán de la Universidad Nacional de Rosario una fiesta. Será el jueves y viernes próximo, en las Jornadas Nacionales "Haciendo Universidades Feministas". Desde que la Universidad Nacional de Rosario cuenta con un Área de Género y Sexualidades (Agesex), el proyecto fue realizar esta actividad, que debió postergarse en 2020 por la pandemia. "Significa volver a encontrarnos a siete años de la creación de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las violencias, que ahora se llama Ruge, y también revisar qué pudimos hacer en este tiempo, en téminos de institucionalización, porque en las universidades de todo el país se fueron creando subsecretarías, programas, áreas, que fueron llevando adelante estas políticas", expresó Florencia Rovetto, titular de la Agesex.

El programa es potente, con actividades abiertas al público y mesas de trabajo con participantes de todas las Universidades del país. "Queremos hacer un balance de lo que logramos, identificar los obstáculos y trazar un programa de incidencia, con la intención de sintetizar estos límites y obstáculos, para avanzar en conjunto, porque si algo sabemos hacer las feministas es construir colectivamente", abundó Rovetto, quien plantea unas Jornadas más cercanas a los Encuentros (Pluri)nacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries e intersex, que a un Congreso de género.

El programa abre el jueves por la mañana, en la plataforma Lavardén, con una mesa de la que participarán el rector de la UNR Franco Bartolacci, la rectora de la Universidad Nacional de las Artes y coordinadora de Ruge, Sandra Torlucci y la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, Florencia Marinaro. La presentación estará a cargo de Rovetto. A las 17, otra mesa sobre publicaciones feministas en universidades nacionales.

Las mesas de trabajo se desarrollarán los dos días, y estarán divididas en cuatro ejes, que recogerán los resultados de un formulario completado en todas las universidades del país, para identificar avances, obstáculos y desafíos. La mesa que concita el mayor interés demostrado desde distintos puntos del país es la transversalización de la perspectiva de género. "Estamos pensando en hacerlo en la formación, por supuesto, pero también en investigación y en extensión. Más del 60 por ciento de las propuestas recibidas se refieren a este eje", detalló Rovetto.

Otra mesa es la que refiere a políticas de abordajes de las violencias, prevención, identificación de protocolos y acompañamiento a quienes sufrieron esas violencias. Otro de los ejes que se trabajarán en una mesa es políticas de diversidad y de inclusión, que incluye propuestas para el colectivo travesti trans en particular, pero también todo lo que tiene que ver con las demandas lgtbiq+, con iniciativas como las consejerías de salud. El eje que trae -a priori- menos propuestas es el de cuidados, conciliación y corresponsabilidad. "Esto es así porque efectivamente hay muy poco desarrollo de las poíticas de cuidado en las instituciones universitarias, como en todos los ámbios de trabajo. No está en la agenda prioritaria del reparto de los recursos", dijo Rovetto.

El jueves tendrá un final festivo. A las 19, en Sala Lavardén, se celebrará el doctorado Honoris Causa que recibió Marlene Wayar durante la pandemia. La decana de la Facultad de Psicología, Soledad Cottone, que amadrinó ese título, le entregará las distinciones que antes sólo pudo anunciar vía zoom. Marlene estará para hablar de su fascinante epistemología travesti en una entrevista pública de Cristian Alberti. Susy Shock y su banda de colibríes, en el mismo escenario, cerrará el primer día a toda música.

Las mesas continuarán el viernes. Ese segundo día, las jornadas se desarrollarán en tres sedes: la plataforma Lavardén (Mendoza 1085), Espacio Cultural Universitario (ECU) (San Martín 750) y la sede de la UNR. El plato fuerte es la videoconferencia de la teórica feminista Sara Ahmed, en el ECU. "Oídos feministas: escuchar la queja, aprender sobre la violencia", será el título de la conferencia en inglés, con traducción simultánea y preguntas de Rocío Moltoni.

El acto de cierre estará a cargo de Dora Barrancos. La doctora en Historia, y una de las pioneras de los feminismos argentinos, recogerá la síntesis de lo trabajado en las cuatro mesas temáticas, para crear un documento de trabajo común. "Esta síntesis tiene como objetivo potenciarnos entre nosotras pero también generar incidencia en el Ministerio de Trabajo, de Educación, para exigir de forma urgente algunas definiciones a nivel nacional", consideró Rovetto.

Para Agesex, la academia es el espacio de desarrollo, pero no el fin último de sus acciones. "Esto no es algo expositivo, no es un lugar para venir a dar cuenta de lo que sabemos, aprendimos y estudiamos. Es más que nada una puesta en común para fortalecer lo que construimos y potenciarlo. Y donde no importan tanto las experiencias en sí mismas sino cómo dialogan entre sí. Las mesas de trabajo funcionan en realidad como provocaciones para interpelar los obstáculos con los que seguimos funcionando y generar propuestas nuevas para avanzar", planteó Rovetto. El cierre estará a su cargo, en conjunto con Luciano Fabbri, que fue co-coordinador de Agesex y hoy es secretario provincial de Formación y Capacitación para la Igualdad.