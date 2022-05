Los ingresos del mercado gaming siguen en alza y para 2022 alcanzarán los 203.000 millones de dólares a través del gasto del público gamer, lo que marca un nuevo récord, según un informe de la consultora especializada Newzoo.

De acuerdo al estudio, la cantidad de jugadores globales verifica un gran avance y llegarán a los 3.090 millones a finales de este año.

Estos datos surgen de un relevamiento financiaron en más de 140 compañías de videojuegos que cotizan en bolsa y que confirmaron que en 2021, este segmento generó ganancias por U$S 192.7 mil millones, un 7,6% más que el año anterior.

Según las estimaciones, en 2024, el mercado de los juegos seguirá creciendo y alcanzará los 222.600 millones de dólares en 2024.

Crecen las regiones emergentes

Según el informe de Newzoo, en términos de ingresos por juegos a través del gasto del consumidor, Estados Unidos habrá generado más que China (50.500 millones de dólares contra 50.200 millones de dólares del gigante asiático). Entre ambas potencias, generan el 50% de todos los consumos del público gamer.



El gobierno chino tomo medidas restrictivas limitando no solo los lanzamientos de nuevos juegos, sino también el tiempo de juego de los jóvenes del país, y el mercado está comenzando a mostrar el impacto de estas regulaciones. No obstante, Asia-Pacífico sigue siendo la región más grande por ingresos por un margen masivo.

Las regiones emergentes son los únicos lugares que muestran un crecimiento de dos dígitos: Medio Oriente (12,9%) y Latinoamérica (10%). En tanto, Europa y América del Norte también registran un fuerte crecimiento, gracias al desarrollo de las PC en el primer mercado y de las consolas, en el segundo.

En Latinoamérica ese crecimiento se traduce en U$S 8.900 millones de inversión total por parte de los consumidores gamer de la región.

Los juegos móviles, otro hito

Los especialistas aseguran que el mobile gaming se expandirá representando 45% del segmento del negocio; seguido por las consolas con 29%; y luego los juegos de PC y descargas digitales con 19%.

Los ingresos de los juegos móviles también van a superar la marca de los 100.000 millones de dólares por primera vez en 2022, con un crecimiento interanual que llegará a los 103.500 millones de dólares. Serán los mercados emergentes de América Latina y el Sudeste Asiático los que más contribuyan al crecimiento de la telefonía móvil en 2022, gracias al aumento de acceso a juegos y dispositivos (teléfonos inteligentes), mejoras en la infraestructura e internet móvil, opciones de pago más sencillas y accesibles.

De todas maneras, aunque la telefonía móvil siga creciendo, este aumento anual es mucho más bajo que en 2020 y 2021. Este año, según los datos de las empresas, no se podrá sostener el crecimiento impulsado por la pandemia del coronavirus en los dos años anteriores. Esto significa que la cuota de mercado de los móviles caerá un punto porcentual este año (del 52 % en 2021 al 51 %).

Por tanto, los mercados móviles más fuertes mostrarán un crecimiento interanual mínimo en 2022: +2,8 % en China y +1,1 % en Japón, por ejemplo. Ambos mercados dependen de los lanzamientos de nuevos juegos y estrategias de monetización mejoradas para aumentar los ingresos, ya que el crecimiento de jugadores es mínimo.

Los lanzamientos en China están limitados debido a las regulaciones gubernamentales. Y aunque los nuevos lanzamientos como Apex Legends Mobile (especialmente en Japón) y Diablo Immortal contribuirán al crecimiento de los ingresos a nivel mundial, la adquisición de usuarios seguirá siendo un desafío clave.

Asia-Pacífico sigue siendo la región de juegos más grande por ingresos absolutos (por un amplio margen), pero China, Japón y Corea muestran un crecimiento interanual de un dígito bajo.



La consola, principal motor de crecimiento

Según la consultora Newzoo, si bien muchos expertos y analistas sentenciaron "la muerte de las consolas", este dispositivo goza de buena salud. Y para 2022, los juegos de consola generarán U$S 58.600 millones, con un importante crecimiento, impulsado por grandes lanzamientos como Horizon Forbidden West, Pokémon Legends Arceus, Gran Turismo, God of War Ragnarok y el line-up H2, de Xbox.

A eso, se suman los lanzamientos premium: Call of Duty Modern Warfare 2, Elden Ring y los lanzamientos de juegos ligados al deporte. También es importante, el rendimiento de la consola y el fervor por los juegos en vivo como Fortnite, GTA Online y Call of Duty Warzone.

La PC crecerá, pero menos que la consola y el móvil

Los ingresos de los juegos para PC crecerán un poco más lentamente que los de las consolas. Aun así, llos ingresos llegarán hasta los 41 000 millones de dólares en 2022.

El crecimiento de la PC sigue siendo menor que el de la consola, porque la PC tiene menos lanzamientos propios de alto perfil (Horizon Forbidden West y Pokémon Arceus Legends generan cientos de millones de dólares en ingresos, que la PC no puede capturar). No hay suscripciones que dominen el ecosistema como PlayStation Plus, Xbox Game Pass y Nintendo Switch Online.

Por otro lado, hay menos software relacionado con el nuevo hardware. Eso llevará a los gamers a comprar nuevos software, aunque no en la misma medida que la compra de una nueva consola.

Los ingresos por juegos de PC descargados y empaquetados facturarán unos 38.700 millones de dólares, impulsados ​​por los mercados más grandes de Occidente y los emergentes con el latinoamericano.