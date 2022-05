“La situación es cada vez peor”, aseguró el pediatra Salomón Danon sobre el aumento de la obesidad infantil en pandemia y coincide con un informe de la OMS que establece que, si no se toman medidas concretas para cambiar la realidad actual y futura, para 2030 el 27,2% de niñas y niños entre cinco y nueve años tendrá obesidad

El pediatra que trabaja en el Centro Primario de Salud San Vicente de la capital riojana, dice que no hay conciencia sobre la enfermedad y que se necesita una “política de Estado que oriente sobre una alimentación saludable. Venimos advirtiendo de esta situación hace muchos años, pero detectamos después de la pandemia que aumentó notablemente. Lamentablemente es algo por lo que la gente no consulta y no hay conciencia de los padres de llevar a los niños a una consulta cuando lo encuentran obeso, pasa lo contrario cuando el niño está flaco”, explicó a La Rioja/12.

Con la vuelta a la normalidad detectaron que “Los chicos que estaban con peso normal pasaron a tener sobrepeso y lo que tenían sobrepeso pasaron a la obesidad” y es el resultado de todas las limitaciones en las actividades que llegaron con las restricciones en cuarentena, desde no ir a la escuela hasta no poder realizar actividades recreativas.

Además de la situación sanitaria excepcional que potenció el sedentarismo, Danon agregó que a la gran disponibilidad de alimentos “tentadores y con calorías vacías” existen mitos sobre la enfermedad: “el niño gordito es saludable, en la familia son todos gordos o ya pegará el estirón”, en lugar de tener una actitud preventiva.

“Observó que hay un abuso en el uso de la mamadera con leche. A los 4 o 5 años reciben cantidad exorbitantes de leche y lo mismo sucede con el yogurt que no reemplaza a una fruta”, afirmó el pediatra e insistió en la prevención porque “la obesidad trae aparejados problemas de salud en el corto, mediano y largo plazo y es un factor de riesgo”.

Niñas, niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad tienen mayores probabilidades de seguir siendo personas obesas en la edad adulta y presentan mayor riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, la diabetes o el cáncer y mayores posibilidades de sufrir bullying, alertó el médico.

En el centro de salud intervienen, luego lde a consulta con el pediatra, profesionales de la kinesiología y psicología y en nutrición. “La parte psicológica es clave y tengamos en cuenta que la salud mental ya fue afectada con la pandemia”, expresó el médico a este diario al tiempo que aseveró que la familia, la educación y la escuela son fundamentales para crear habitados de una alimentación saludable.

Ley de etiquetado frontal

En marzo se reglamentó la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal sancionada en 2021. La norma obliga a advertir a los consumidores sobre el exceso de grasas, sodio y azúcares que hay en los productos, de manera de combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.