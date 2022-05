La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) volvió a rechazar este lunes la posibilidad de que aumenten las retenciones al trigo, luego de que el viernes el presidente Alberto Fernández asegurara que el incremento de los derechos de exportación era la forma más apropiada para desacoplar los precios internacionales del commoditie.

En diálogo con AM750, el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, consideró los dichos de Fernández como "inexplicables". "Creíamos que era una instancia superada", afirmó el dirigente rural.

Fernández le pidió el viernes pasado al Congreso que “entienda” la importancia de subir las retenciones a las exportaciones. Lo indicó para referirse a los mecanismos de desacople de los precios nacionales de los internacionales. "Las retenciones son el instrumento de desacople, pero son un tema legislativo y necesito que el Congreso lo entienda", dijo el Presidente en una entrevista en Radio con Vos.

Esto generó una serie de repercusiones. Propios ministros de Gobierno salieron, en muchos casos, a desmentir que se esté pensando en esta dirección. Voceros de este camino fueron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Agricultura, Julián Domínguez, quien incluso llegó a adelantar, el mismo viernes, que no habrá suba de las retenciones hasta el final del Gobierno. "No se tocan, no hay proyectos de ley", indicó.

En paralelo, hubo quienes dentro del Gobierno insistieron con la necesidad de disponer una suba de las retenciones, sobre todo en commodities que tuvieron un fuerte aumento por efecto de la invasión de Rusia en Ucrania. En el caso del trigo, desde el inicio de la guerra el precio a nivel mundial aumentó un 40 por ciento.

Consultado por AM750, Lauciríca, consideró los dichos del Presidente como un “sincericidio”. Lo hizo ya que, según su entender, el Alberto Fernández, con sus dichos, le puso fin a una discusión que giraba en torno a si un aumento en el tributo tiene que pasar, o no, por las cámaras legislativas.



“Son inexplicables las declaraciones del Presidente. Creíamos que ya esto era una instancia superada. Se había aclarado que la incidencia que tiene el precio del trigo en el pan no es la razón por la cual aumentando las retenciones podés desacoplar los precios, como dijo el Presidente”, señaló el dirigente rural.

Luego, añadió: “Una medida de esa naturaleza trae una retracción en la producción. Eso genera a la larga un mayor problema. Por el otro lado, un aumento en las retenciones genera una baja en el precio que no es significativa. Porque la incidencia del precio del trigo en el pan es del 13 por ciento”.

Para Lauciríca “ninguna de esas políticas funciona”. “Lo único que funcionaria es una desgravación impositiva. Pero no quieren tener un costo fiscal. Entendemos que esto es un sincericidio del Presidente, porque nos da la razón de lo que estamos diciendo, porque nos da la razón de que es el Congreso el que tiene que poner las retenciones”, concluyó.

Retenciones, consenso, ingenuidad

Frente al mismo debate, el extitular de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, advirtió que “no puede haber consenso con el tema de retenciones”. En este sentido, consideró que “es una ingenuidad” el planteo del Presidente.

Sin embargo, desde la vereda de enfrente, en diálogo con AM750, el productor agropecuario explicó que “el Gobierno no necesita pasar por el Congreso para aumentar las retenciones”. “El artículo 4 de la Constitución Nacional es taxativo al respecto. Dice que el Estado se financiará con los derechos de importación y exportación”, aclaró.

“Las retenciones son un instrumento de política económica, no un fin en sí mismo. La derecha lo convirtió en un fetiche de política económica”, agregó. Y dijo: “Las retenciones, siempre, para ser un instrumento progresista, debe ser diferenciar el tamaño de los productores agropecuario”.