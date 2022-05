El diputado nacional por el Frente de Todos y líder de la CTA, Hugo Yasky, renovó este lunes sus críticas al Gobierno nacional, en el marco de un “panazo nacional” que se llevó a cabo este lunes para denunciar el elevado precio del pan y los monopolios del sector de la molienda.

En este contexto, el legislador consideró que al los funcionarios nacionales les falta “decisión” para subir las retenciones, y consideró que si bien el Ejecutivo podría enviar el proyecto al Congreso, no es necesario, ya que su suba se puede hacer mediante un decreto presidencial.

La declaración tiene lugar días después de que el mandatario le pidiera al Congreso, el viernes pasado, que “entienda” la importancia de subir las retenciones a las exportaciones. "Las retenciones son el instrumento de desacople, pero son un tema legislativo y necesito que el Congreso lo entienda", dijo el Presidente en una entrevista en Radio con Vos.



“No puede ocurrir que impidan que haya una política para desacoplar los precios. El pan, la carne, la verdura es el alimento que necesita el que va a trabajar. No es un bien suntuoso. Minga con que no se puede desacoplar los precios”, lanzó Yasky en diálogo con AM750.

Para Yasky, es importante avanzar contra “los abusos son de las grandes molineras”. “La mitad de ellas son multinacionales. Defienden intereses ajenos a nuestro propio pueblo, nuestro propio país”.

En este contexto, apuntó a Alberto Fernández y explicó que “hay un margen para elevar las retenciones. El Gobierno lo tendría que haber hecho el año pasado, cuando el trigo estaba 260 dólares”.

“Le falta decisión al Gobierno. Hay que agarrar de la solapa a estos tipos que están hambreando al pueblo argentino. No se puede seguir con la historia de que apretan a los ministros y retrocedemos”, concluyó.

Las críticas al Gobierno

La semana pasada, el diputado cruzó al ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien le reclamó que “salga del mundo de la academia, donde la relación con los grandes grupos empresarios se da en un clima amigable”. En su lugar, le exigió medidas de control para frenar la inflación.

También en AM750, Yasky cuestionó a Guzmán por mantener el “tono amigable” con empresarios. “El círculo rojo lo recibió, lo escuchó y lo aplaudió, yo quisiera un ministro de Economía que incorpore la idea de que no se puede resolver el problema de los formadores de precios si no hay una disputa”, enfatizó.

Además, lo criticó por lo que consideró que es una política de ajuste. “No hay un plan de ajuste que se aplique de forma deliberada y sistemática, pero si todos los precios aumentan cinco o seis por ciento por mes, el ajuste se da de hecho”, enfatizó.

“Frente a esto, el Gobierno necesita activar resortes y medidas que no alcanzan con habilitar la reapertura de paritarias, que por ahí cuando se abren son un tramo largo de varios meses, se necesita recomponer los salarios”, puntualizó.