Con el PRO dividido y discutiendo sobre Javier Milei, en la UCR piensan aprovechar un encuentro que podría ser un trámite -la elección de las autoridades de la Convención radical- para hacer un acto de fortaleza. El encuentro de este viernes tiene como fin renovar la conducción del órgano que define la política de alianzas de la UCR -fue el mismo que definió el acuerdo con el PRO en Gualeguaychú- y será un acto multitudinario en La Plata al que asistirá toda la conducción de la UCR. Está resuelto que quien presidirá la convención de ahora en más será Gastón Manes, hermano del presidenciable Facundo Manes. Gerardo Morales, titular del Comité Nacional de la UCR, piensa en dar un discurso que posicione a la UCR como principal fuerza hacia 2023.

No hay, de ningún sector, planes de ruptura con el PRO. Pero sí de marcarles la cancha. En el mejor de los escenarios, los radicales esperan que sus socios lleguen con varios precandidatos a las PASO de 2023, así se divide su voto, y aspiran a que la UCR llegue con uno solo. De esa forma, habría más chances de ganar la interna y que quede un candidato a presidente radical a la cabeza de la alianza. Para eso tendrán que ponerse de acuerdo los (al menos) tres presidenciables que existen hoy: Morales, Manes y Alfredo Cornejo.

Por lo pronto, ya lograron un acuerdo para la conducción de la Convención nacional. Fue mucho menos turbulento que las discusiones que tuvieron para integrar el Comité nacional, donde volaron vasos de vidrio entre Morales y Martín Lousteau. Acá no hubo vasos voladores. El sector de Lousteau había propuesto a Hernán Rossi, pero la UCR bonaerense planteó que Gastón Manes debía ser el presidente y Morales se alineó con estos últimos. Así las cosas, llegaron velozmente a un acuerdo y Manes asumirá la conducción este viernes.



En rigor, el acto consistirá en que los más de 300 convencionales de todo el país votarán al nuevo titular de la convención en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Se sucederán discursos de Mario Negri, Luis Naidenoff, Cornejo, Morales y Gastón Manes. Todos los planteos vienen con una línea en común: la unidad del radicalismo (en contraste con las diferencias del PRO) y su fortaleza para pasar a conducir Juntos por el Cambio con su propio candidato a presidente en 2023. Esto lo dicen, no obstante, mientras el bloque de Diputados sigue fracturado: se habían prometido reunificarlo para marzo, pero pasan los meses y los dos bloques -el de Mario Negri y el de Lousteau- siguen bien lejos de una fusión.



Es probable que también haya alusiones a los intentos de sumas a Javier Milei: mayormente, los radicales se oponen y ya lo dieron como un tema cerrado en la alianza. Sí intentarán sumar a otro tipo de aliados (por ejemplo, el socialismo). La Convención la está encabezando Manes, cuyo hermano viene hablando de armar un frente "centro democrático", una mirada más hacia la socialdemocracia que hacia la extrema derecha a la que apunta el ala dura del PRO.

Manes reemplazará a Jorge Sappia, quien durante toda su presidencia de la Convención no se cansó de decir que se oponía al acuerdo con el PRO. Ni de pedir que se rompiera esa alianza. Falta definir el reparto del resto de los siete cargos de la conducción de la Convención: Morales y Maximiliano Abad, de la UCR bonaerense, se quedarían con cinco lugares; Lousteau, con dos o tres, y Cornejo con uno.



El ex presidente Macri tal vez sea nuevamente aludido en los discursos, como hizo Morales en el último encuentro de la mesa nacional de Juntos por el Cambio en La Matanza, cuando dijo que la UCR seguirá en la alianza opositora, "más allá de que a alguien le guste más o menos". Es que Macri bajó línea en un almuerzo en Puerto Madero la semana pasada para que el PRO se diferencie de la UCR en su línea socialdemócrata y busque posiciones más ultra y cercanas a las de Milei, para no perder esos votos. A los correligionarios esto no les cayó muy bien.

Si bien no se resolverá en la Convención, los radicales empiezan a perfilar una disputa por el plan económico que presentarán para las elecciones de 2023 y sobre el programa que llevará JxC. Puede estar cerca de lo que viene proponiendo Horacio Rodríguez Larreta -que en los últimos días, volvió a hablar de reformas laborales y previsionales-, pero probablemente esté lejos de Macri.



Morales y Manes seguramente hablaron de esto en el encuentro que tuvieron en un café de Barcelona. A partir de esa foto, ya hay quien habla de las virtudes de una formula Morales-Manes para 2023. Ellos dicen que lo resolverán a través de las encuestas.