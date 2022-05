Desde el 23 de mayo está abierta la inscripción para el programa Mi Pieza de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), cuyo objetivo es que las mujeres de los barrios populares puedan realizar obras para mejorar sus viviendas.

Qué es Mi Pieza de ANSES

Es un programa destinado a mujeres que residan en barrios populares del RENABAP. Las beneficiarias cobrarán entre $100.000 y $240.000 para obras como mejoramiento de techo, pared, piso y/o aberturas, división de interiores, refacciones menores de plomerío y/o electricidad y ampliación de la vivienda.

"La beneficiaria deberá gastar el 40% del dinero en materiales de construcción mediante débito. Además se debe validar el avance de obra. Caso contrario, la persona no cobrará el segundo desembolso y quedará inhabilitada para su presentación a futuros proyectos. A su vez, por cualquier incumplimiento de las bases y condiciones la persona será penada y perderá la condición de participante", se informa en el sitio web de la ANSES.



Para verificar si efectivamente la persona vive en un barrio popular del Registro Nacional de Barrios Populares hecho por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, debe ingresar al Mapa de barrios populares. Cabe destacar que el plan es compatible con cualquier prestación social, incluido el Potenciar Trabajo.



Requisitos y cómo inscribirse a Mi Pieza

Son requisitos ser mujer, tener más de 18 años, ser argentina o tener residencia permanente, ser residente de un Barrio Popular del RENABAP y contar con DNI o Certificado de Pre-Identificación y Certificado de Vivienda Familiar. Para inscribirse es necesario llenar un formulario. Quienes se hayan anotado en el pasado no deberán volver a hacer el trámite, siempre y cuando hubieran validado su inscripción en aquel momento.

Una vez inscripta, hay que esperar a que se realice el sorteo. Se te notificará la fecha del mismo a través de los medios de contacto que hayas declarado en el formulario de inscripción. También podés mantenerte informada por medio de la página oficial de Mi Pieza.



Qué es el Certificado de Vivienda Familiar y cómo obtenerlo

El Certificado de Vivienda Familiar es un documento emitido por ANSES que acredita el domicilio de las familias que habitan en los barrios populares del RENABAP. Permite solicitar la conexión de servicios básicos, tramitar CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos y acceder a las políticas de integración socio urbana enmarcadas en la Ley 27.453.

Para verificar si lo tenés, debés ingresar a Mi ANSES e ir a la pestaña "Programas y Beneficios". Si al entrar ves un cartel que dice “la persona no se encuentra empadronada”, significa que no lo tenés disponible. Además, el formulario web de inscripción de “Mi Pieza” va a indicarte si lo tenés disponible o no.

La solicitud también se tramita a través de Mi ANSES . Una vez realizada, si vivís en un barrio popular del RENABAP, un relevador visitará tu vivienda y realizará una encuesta para que tu familia ingrese al registro.



Seguí leyendo