En San Lorenzo no cesa la incertidumbre. Tras una nueva manifestación de hinchas y agrupaciones opsositoras en Avenida La Plata para denunciar los desmanejos en el club, ahora se baraja que el 17 de dicembre serán finalmente las elecciones para elegir nuevo presidente, tras la salida de Marcelo Tinelli y la reestrcturación de la Comisión Directiva.



La información la dio el periodista Pablo Lafourcada, quien remarcó que aún falta la confirmación de la CD para definir la fecha del sufragio, aunque se sospecha que en la próxima reunión de la comisión -dentro de dos semanas, en pleno incio del nuevo torneo argentino de fútbol- se definirá el día del calendario para votar al nuevo presidente.

Cabe destacar que, tras la renuncia -vía redes sociales- de Marcelo Tinelli y el anuncio de unas elecciones anticipadas, la Comisión Directiva se había reunido hace dos semanaspara diseñar los pasos a seguir pero el encuentro no fue fructífero: los dirigentes no suspendieron la Asamblea de Representantes sino que siguen sin poder aceptar la dimisión del conductor televisivo porque no hubo una presentación formal.

Mientras tanto, pese a la interna diregencia, estos días se anunció la llegada del exfutbolista azulgrana Matías Caruzzo como manager del club azulgrana y con ello, su primera definición como directivo: contratar a un emblema de los cuervos como Rubén Darío Insúa para dirigir al plantel azulgrana. "Queremos instalar esa cultura del trabajo, que el jugador venga a los entrenamientos y lo haga con muchas ganas”, dijo Insúa, en su primera conferencia como flamante DT cuervo.