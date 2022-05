Sobre la base de un acuerdo entre las distintas líneas internas que mantienen fracturado al radicalismo en el Congreso, la Convención Nacional de la UCR eligió hoy a Gastón Manes como presidente de ese organismo, el encargado de establecer la política de alianzas del partido rumbo a 2023. En el encuentro realizado en La Plata, los más de 300 convencionales radicales acordaron un documento con un fuerte posicionamiento dedicado a sus aliados del PRO: ratificaron su pertenencia a Juntos por el Cambio, pero con la decisión de dar pelea en las primarias: "Vamos a trabajar para tener un presidente radical", remarcaron.

En el teatro Municipal Coliseo Podestá de la capital bonaerense, la elección de Manes fue producto del consenso, con una lista de unidad en la que la vicepresidencia quedó a cargo de Ivana Coronel, de Evolución --el sector liderado por el senador Martín Losteau--; mientras que en la vicepresidencia segunda fue designado Ricardo Gil Lavedra, en la vicepresidencia tercera Pamela Elizabeth Encina, y como secretario general Hernán Rossi, también de Evolución.



"No solo debemos ser la columna de la coalición, sino también el alma y la cabeza de la coalición que va a gobernar la Argentina en 2023", dijo Gastón Manes, hermano del diputado Facundo Manes, uno de los aspirantes a ser candidato a la presidencia por la UCR.

En el documento final, titulado "Unidad para la esperanza", la UCR llamó a mantener a la coalición opositora unida. "Estos son tiempos de presidencialismo de coalición y la unidad de propósito hoy es mantener unidad y mejorar la coalición Juntos por el Cambio", afirmaron los radicales en el documento. "Mejorar" la alianza podría traducirse como el visto bueno del radicalismo a incorporar nuevos aliados (léase, el Partido Socialista). Pero a la vez, el documento recordó la firma del manual de las "buenas prácticas", una manera elegante de avisarles a los dirigentes del PRO que promueven la incorporación de Javier Milei que esa decisión debe contar con el visto bueno de todos los socios. Y la UCR ya expresó su rechazo a sumar al "libertario".

La declaración incluyó duras críticas al gobierno nacional por la actualidad. "La situación es alarmante. Por primera vez desde la independencia, estamos alejándonos peligrosamente de las ganas de hacer mejor y más grande a la Argentina. Hoy muchos, muchísimos, demasiados argentinos piensan que vivirían mejor si se fuesen a otro país, y que lo harían si tuviesen la oportunidad", afirmó la UCR. "La democracia inacabada nos frustra, nos rebela, y nos obliga a multiplicar nuestros esfuerzos para contribuir a poner fin a la decadencia de este período político y que Argentina impulse un crecimiento continuado y con estabilidad. El federalismo, otra de las bases nacionales que forjaron nuestra convivencia, es una gran cuenta pendiente."

Más allá de las declaraciones grandilocuentes y las expresiones de buenos deseos, la Convención Nacional le sirvió al radicalismo para dar una muestra de unidad entre la cúpula que encabeza el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el líder de Evolución, el senador Lousteau. El objetivo de los radicales era marcar un contraste con el PRO, fuertemente dividido por los múltiples aspirantes a una candidatura presidencial el año que viene. Claro que, mientras tanto, el bloque de Diputados de la UCR sigue fracturado: aunque habían anunciado que se reunificaría en marzo, el tiempo pasa y los dos sectores --el de Lousteau y el que responde al cordobés Mario Negri-- siguen lejos de la promocionada unidad.

Palos para Macri

Antes de ser reemplazado por Manes, el saliente titular de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, se despachó contra Mauricio Macri: dijo que el expresidente "tiene ganas de romper" Juntos por el Cambio porque "está desesperado por juntarse con Javier Milei". En diálogo con AM 750, Sappia apuntó que "Juntos por el Cambio no era una coalición a la cual debería haber entrado el radicalismo, porque no tiene ningún punto de contacto con el PRO de ninguna índole". El dirigente radical reconoció que, si bien hay descontento en la UCR con los lineamientos del PRO, "entre los radicales hay un criterio de que si rompemos Juntos por el Cambio no vamos a ganar las elecciones". Y concluyó: "Ganar las elecciones para acompañar al PRO en un proceso de gobierno frustrante como el de 2015-2019 es una victoria a lo pirro".