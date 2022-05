La intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, apuntó este viernes en un video a través de sus redes sociales, contra las noticias falsas y operaciones mediáticas en su contra, en referencia a las investigaciones judiciales por el presunto desvío de fondos a través de cooperativas en el municipio y si tenían un destino final en cuentas offshore.

La justicia federal de Quilmes ya imputó a Mendoza en la causa que investiga los manejos de fondos para cooperativas por la fiscal Silvia Cavallo, y se suma a la imputación solicitada por el fiscal Ramiro González, la semana pasada, en la causa que en paralelo se sigue en los tribunales de Comodoro Py.

En ambas causas, se busca determinar si el manejo de esos fondos para cooperativas -que se denunció estar ligadas a asociaciones presididas por funcionarios municipales- tendría como destino la fuga de dinero en cuentas off shore. En total, se investigan 535 millones de pesos de los contribuyentes de Quilmes, abonados a esas cooperativas.



“Se me acusa de fugar plata a Miami y hacer pagos a cooperativas que no trabajan. Esto es una mentira total y absoluta”, afirmó la intendenta en el video difundido esta tarde. Y aseguró que todas las contrataciones se realizaron siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes y auditables por los organismos de control. “En ninguna de las cooperativas figuran funcionarios de esta gestión ni familiares”, agregó. "Es falso que la plata de los contribuyentes de Quilmes fueron a parar a Estados unidos. Yo no tuve ni tengo cuentas en el exterior, todos mis bienes están en Argentina declarados desde 2009", afirmó.

Por otro lado, Mendoza dijo que ella misma se autodenunció ante la Justicia "para que se inicie una investigación porque soy la primera interesada en que se conozca la verdad y quiero que los mismos de hoy que se toman tanto tiempo en difamarme, cuando se conozca la verdad también la den a conocer"

"Si hay actos procesales de la investigación es porque pedí a mi equipo legal del municipio que bride toda la información a la Justicia" sostuvo. Este viernes, precisamente, se había conocido que el fiscal federal Ramiro González amplió las imputaciones en la causa que investiga el supuesto desvío de fondos. Y que además había tomado nuevas medidas probatorias.

En tal sentido, se conoció que el fiscal González había extendido las imputaciones a Sebastián Daer, funcionario de la AFIP y expareja de Mendoza, por ser apoderado de otro de los acusados en la causa, Alejandro Scozzari. También quedaron imputados, “Claudio Hernán Carbone, el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Quilmes; Paul Brian O´Shanghnessy, subsecretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de Quilmes, y Anabella Galván, quien trabajaría en el municipio”.

Además de Mendoza, están imputados Sebastián Raspa -exsubsecretario de Hábitat del municipio-, Martín Bordalejo -exfuncionario y abogado-, José Alejandro Scozzari -socio de Raspa y Bordalejo en una firma offshore-, Romina Cangelosi -empleada por la Municipalidad-, Alejandro Gandulfo -jefe de gabinete del municipio- y Cecilia Soler. -secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio-.

Qué dijo la intendenta de Quilmes

Durante los 10 minutos que dura el video grabado por la funcionaria, aseguró: "Nuestro municipio, efectivamente contrató cooperativas para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza, riego, puesta en valor, y embellecimiento de los principales accesos y espacios públicos de nuestro municipio".



"¿Y por qué lo hicimos con cooperativas? Porque cuando sumimos nuestra gestión en el área de servicios publicos había solo 23 personas, insuficientes para mantener limpios más de 150 espacios", que hay en el municipio. "Y por eso decidí continuar con el trabajo que hacían las cooperativas desde el año 2009. La ley permite contratar en forma directa y además es una forma de inclusión social y generación de empleo", sostuvo.

La intendenta informó que con esos trabajos se generan 200 puestos laborales dentro de las cooperativas de limpieza, agua, cloacas, limpieza de arroyos e intervenciones urbanas. "Este mes es una inversión de 42.382.000 pesos en camiones, insumos y personal", definió.

"¿Qué buscan estas mentiras? Buscan ensuciarnos, engañar a los vecinos y obstaculizar el trabajo. No es la primera operación mediática y lamentablemente no será la última", dijo. Y recordó que también había recibido denuncias "por vacunados VIP y fue falsa", "se metieron con mi hija, mintiendo sobre la escuela donde va".

Hacia el final de su descargo, Mendoza definió: "No son creativos, ya los conocemos: mienten, engañan, generan odio y violencia contra los dirigentes kirchenristas y si sos mujer y de La Cámpora, mucho peor".

"A los otros los tratan bien, los cuidan, no les preguntan. Nadie pregunta cuanto gasta Rodríguez Larreta en mantener los espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires ni en la publicidad de su gestión", dijo. "Tienen como objetivo generar malestar y que desconfíen de mí y del trabajo que se hace".

"No vamos a caer en provocaciones de la vieja política, que busca mentir, difamar y atacar".