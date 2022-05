El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, apuntó este domingo contra quienes "siguen ganando para acumular dinero", a través del aumento del precio de los alimentos, y consideró que al Gobierno "le falta más dureza contra la voracidad de los empresarios". Además, se mostró a favor de una suba de las retenciones y destacó la modificación del piso del impuesto a las Ganancias, aunque dijo que "debería eliminarse”.

"No se puede seguir jodiendo con el bolsillo de los laburantes", sostuvo el dirigente de la Confederación General de los Trabajadores (CGT) en diálogo con Futurock. Y remarcó que “los empresarios se aprovechan de las discusiones internas del oficialismo y de las operaciones políticas y mediáticas de la oposición", y que "la contracara es que la guita que siguen ganando en el campo no se refleja en la canasta familiar porque sigue yendo a las familias Roca, Pagani, etcétera”.

En ese contexto, sostuvo que "falta más dureza y fortaleza del Gobierno", y que "hay que enfrentar a esa gente que se sienta con vos y cuando se va te aumenta los precios".

A su vez, en sintonía con lo expresado por el presidente Alberto Fernández en las últimas semanas, se mostró a favor de una suba de las retenciones que permitan desacoplar los precios. "Yo estoy totalmente de acuerdo con volver a poner retenciones a los commodities y al campo. Estos se la llevan toda, hay muchísima evasión en la exportación de productos agrícolas", dijo.



Y expresó que en la actualidad el crecimiento económico "no va de la mano con la baja de la inflación", la cual calificó como un "flagelo" al que el Gobierno "no le agarra la mano" y que está "perjudicando a millones de argentinos”. Aunque remarcó que "está tan preocupado como nosotros y cree que en los próximos meses va a bajar”.



Modificación del Impuesto a las Ganancias

Respecto al anuncio del viernes del Gobierno, que modifica el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, refirió que es un "paso importante", ya que permite que “de 2.100.000 trabajadores que vienen pagando ganancias, pasamos a 900.000”.



Aunque advirtió que "lo ideal sería eliminar el impuesto al trabajador, que es la cuarta categoría”. “El trabajo no es ganancia, cobrarle un impuesto al trabajador que hace horas extra, como el camionero que hace más kilómetros para hacerse un mango más, y que te lo saque el Estado es algo que debería eliminarse”, dijo.

Consultado por las tensiones internas del oficialismo, refirió que no cree que pueda romperse la coalición de gobierno, y que si bien hay un debate permanente, "deben ser privados”. “Va a primar la experiencia de las dos figuras más importantes que son Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner) para no llegar a una ruptura, hay que dar un mensaje de unidad para que el peronismo siga gobernando".



Por último, expresó que “el avance de la derecha, propio de nuestros errores, es algo que está creciendo, pero no creo que le de para ganar una elección. Un avance de la derecha sería retroceder 50 años y perder todos los derechos de los trabajadores, que es lo que advierten públicamente que quieren hacer, deberíamos estar más atentos a eso que a las internas del Gobierno”.

Sin embargo, advirtió que “ningún camionero va a permitir que esta derecha salvaje nos quite derechos laborales. Si gana la derecha, vamos a salir a la calle”. Y concluyó: “Si no hay consenso general tiene que haber una gran PASO para que los peronistas decidamos de una forma democrática; falta mucho antes de hablar de candidatos para el 2023, con esta situación económica y por respeto a tantos trabajadores que no llegan a fin de mes”.