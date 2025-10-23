La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todo el país y en plataformas de comercio electrónico de una golosina popular: la "Gallinita", de oblea y azúcar.

La medida se tomó a través de la disposición 7834/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se explicó que el producto prohibido es el siguiente:





Gallinita Orly, elaborada con oblea y azúcar, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento. Se trata de un producto elaborado y envasado por: PEPO S.R.L., Av. Rivadavia 152, Banda del Río Salí- Tucumán.

Según se indicó, el producto no contaba con registros ante la Anmat y exhibía datos falsos en su rotulado, lo que provocó que fuera catalogado como "apócrifo".

Como "no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina", informó el organismo.



