El candidato por la Liga De Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, que fue la sorpresa de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia y competirá en segunda instancia con el candidato izquierdista Gustavo Petro, dio un breve discurso tras los primeros resultados que le dieron un 28,19 % de los votos.

Hernández aseguró que llegará a la presidencia del país y que es consciente de las dificultades que habrá si llega al gobierno. Tiene, por ejemplo, dos diputados en la Cámara de Diputados. “No soy ingenuo respecto a las resistencias que habrá frente al gobierno decidido a acabar con la politiquería y corrupción especial por parte de algunos de los que se han sentido dueños de este país”, afirmó.

Además, aseguró que será “el pueblo colombiano” quien lo acompañe “en la defensa de las decisiones” que tomará y también se encargará de construir “la victoria en segunda vuelta”.

“A quienes me votaron quiero decirles que no les fallaré y no descansaré un minuto en el cumplimiento de mi compromiso con todos ustedes, mi compromiso es hoy y será siempre hacer de Colombia un país con oportunidades para todos, donde el gobierno trabaje cada día para el bienestar de los colombianos, en especial los más necesitados de apoyo”, resaltó.

El candidato también reconoció el trabajo de la registraduría, que ha sido cuestionada por varios sectores de la política colombiana, y aseguró que hizo un trabajo preciso, rápido y seguro a la hora de entregar los resultados primarios.

Hernández, que tiene 77 años, es un ingeniero civil y empresario que entre 2016 y 2019 fue alcalde de Bucaramanga. Es el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, un movimiento de derecha fundado en 2019.

Con el 99,52 % de mesas escrutadas, Petro, del Pacto Histórico, y Hernández, competirán por la Presidencia de Colombia el domingo 19 de junio.

Petro recibe el 40,33% de los votos. Lo sigue Hernández con el 28,19%. De esta manera, se confirmaron los análisis previos a la elección de este domingo, que señalaban que Hernández podía desplazar del segundo lugar a Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia), apoyado por el gobierno de Iván Duque.

De la Agencia Regional de Noticias.