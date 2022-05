El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, salió a justificar a los policías que dispararon contra un rugbier adolescente baleado este fin de semana por tres patrulleros que lo persiguieron. “No actuaron mal", dijo sobre los uniformados y confirmó que no tomará “ninguna medida” contra ellos hasta que los hechos se aclaren.

Lo que sucedió "todavía no está muy claro" pero "no me da la impresión de que los policías hayan actuado mal", dijo el funcionario al evaluar los hechos registrados por las cámaras de seguridad ubicadas en la zona donde Tomás Kruger, de 19 años, recibió tres tiros, dos en sus piernas y uno en un brazo.

Por el hecho hay dos agentes de la Policía Bonaerense imputados por el fiscal Federico Soñora, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Moreno, quien aún no los indagó, ya que espera primero tener los resultados de las pericias balísticas y el testimonio de la víctima.

"Son oficiales con experiencia y con grado"

Para Berni, "la situación es muy dudosa porque primero el vehículo se da a la fuga, no frenó ante la voz de alto y lo siguieron tres patrulleros".



Durante una entrevista por TN, el ministro consideró que "todavía no está todo muy claro" y añadió que esperará la investigación del fiscal, quien "tiene todas las herramientas para saber lo que pasó".

Así y todo, el funcionario provincial hizo una interpretación del caso, según lo que dejaron ver las cámaras de seguridad y los informes policiales. "Cuando (el joven) paró, la versión que tengo es que hizo un movimiento como si estuviera armado. Me llama la atención que ambos oficiales reaccionaron al mismo tiempo. Son oficiales con experiencia y con grado", destacó.



"Puede ser que en la nocturnidad el chico se haya asustado y los policías pensaron que estaban en peligro y dispararon", agregó Berni.



De acuerdo a los voceros judiciales, el fiscal Soñora aguarda las pericias a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) para establecer el calibre del arma y la dirección, la distancia y la cantidad de disparos efectuados por los efectivos.



Cómo fue la secuencia en que Tomás terminó baleado

El hecho se produjo minutos antes de la 1 del domingo, sobre la ruta provincial 7, frente al barrio cerrado Álvarez del Bosque, en la localidad de Francisco Álvarez, donde Kruger vive con su familia.



En las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas por los propios vecinos, se observa una primera secuencia registrada a las 0.58 en la que una camioneta Toyota Hilux negra con los vidrios polarizados frena frente al portón de ingreso al barrio y un patrullero sin la sirena encendida lo choca del lado del acompañante.



Ante esta situación, la camioneta da marcha atrás y abandona el lugar por la ruta, mientras que el patrullero queda detenido allí.



En una segunda secuencia inmediatamente posterior se ve que a unos 50 metros de distancia, siempre sobre la ruta, que la camioneta se detiene sobre la banquina y es rodeada por cuatro móviles policiales. Uno choca la camioneta del lado de conductor al tiempo que un efectivo llega corriendo con su arma.



En ese momento varios policías hicieron descender al conductor de la camioneta y lo tiraron en el piso. Alertados de lo ocurrido por el personal de seguridad del barrio privado, el padre y la madre del rugbier salieron de su domicilio y se encontraron con los policías y su hijo esposado y ensangrentado en el suelo, tras lo cual, el chico fue trasladado a un hospital de la zona, donde permanece internado.