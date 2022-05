Entre todos los homenajes que se le hicieron a Diego Maradona tras su muerte, uno de los más impactantes había sido el de Lionel Messi, que celebró un gol para el Barcelona con la camiseta que el ídolo había usado en su breve etapa en Newell's. Hasta ahora, el astro rosarino nunca había contado la intimidad de aquel homenaje ni la increíble manera en la que se le ocurrió.

"Estaba acostado con Antonela y pensaba 'tengo que hacer algo para Diego'. Tengo el museo arriba. Hay una puertita, estaba abierta y justo arriba de una silla estaba la camiseta 10 de Newell's de Diego", recordó Messi sobre aquel particular momento.



"Esa puerta estaba siempre cerrada, pero ese día estaba la puerta abierta y estaba la camiseta ahí. Así que la vi y dije 'me voy a poner esa'. Yo había pensado en la camiseta de la Selección, pero esa estaba ahí. Fue la noche anterior. Fue increíble", se emocionó Messi, que además recordó que justo en ese momento atravesaba una sequía goleadora, por lo que temía que si no anotaba, no podía llevar adelante su recordatorio.



"No venía haciendo muchos goles en esa época, pasaron un par de goles y no venía, hasta que de golpe vino la jugada. Me acordé, pero esperé el momento y a quedar solo para mostrar la camiseta 10 de Diego en Newell's", explicó.



El homenaje de Messi se dio el fin de semana después de la muerte del astro, cuando anotó el cuarto gol ante el Osasuna en el Camp Nou. En ese momento y cuando quedó solo, se quitó la camiseta y mostró la que Maradona había usado en su paso por Newell's, en 1993.