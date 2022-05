En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, el vicepresidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implant (INCUCAI), José Luis Bustos, remarcó la importancia de salvar vidas y cómo nuestro país "está en la vanguardia mundial de la donación de órganos”.

El 30 de mayo de 1997 nació Dante, el hijo de María Obaya, la primera mujer trasplantada en un hospital público, el Argerich. Desde esa fecha, todos los días 30 del quinto mes del año se celebra en el país el Día Nacional de la Donación de Órganos.

En diálogo con AM750, Bustos agregó que esta jornada “se eligió para celebrar a todos los donantes y también a los equipos de salud”.

En ese sentido, indicó que “todos somos donantes, a menos que expresemos lo contrario”. “Es una forma positiva de expresar cómo somos ante la ley, pero sobre todo, cómo somos como seres humanos”, detalló.

Asimismo, aclaró que para que una persona exprese que no quiere ser donante, “tiene que registrarse como no donante”.

“La posibilidad de tener donantes surge de posibilidades muy puntuales, muy específicas. Cuando el sistema de salud no puede salvar la vida de los pacientes en estas situaciones, siete de cada diez se convierten en donantes”, detalló.

Y agregó que “de los tres que no son efectivos, dos son porque tienen alguna contraindicación biológica en sus órganos que les impide ser viables para el trasplante”. “El que resta, no es donante porque no eligió serlo en vida”, aseguró.

Por esta razón, Bustos afirmó que “Argentina está en la vanguardia mundial de la donación de órganos”.

En tanto, indicó que “anualmente se salvan 2.000 personas por trasplantes de órganos”.

Y concluyó: “El trasplante no solo agrega años a la vida, sino también vida a los años”.