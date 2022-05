El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, estuvo acompañado por Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo; Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro; Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén; Eugenio Quiroga; vicegobernador de Santa Cruz; Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego; y Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación.

Aquí se transcriben varios fragmentos de la exposición de Morales:

“Es la primera vez que estamos visitando Río Negro con proyectos importantes, Gustavo Beliz y Matías Kulfas, son ministros que están desarrollando una agenda federal y eso es algo que a los gobernadores de todas las provincias nos hace sentir cómodos para trabajar por un proyecto común de país."

"¿Por qué estoy aquí? Recién alguien me decía: “vos sos del litio”, y es verdad, en el litio hay un gran cambio en el mundo, lo hemos visto en distintas ocasiones, hace poco que estuvimos con Arabela Carrera y con Matías Kulfas en Barcelona, y vimos cómo se está preparando el mundo, Europa particularmente, respecto de este tema del hidrógeno verde, y con el litio está pasando algo parecido, hace 3 años la tonelada valía 7 mil dólares, el año pasado 8 mil, y hoy en 38 mil, y si uno piensa comprar en el largo plazo, en el mercado exportador, una tonelada la pueden vender a 80 mil dólares, tremendo".

"Pero estoy acá porque en Jujuy estamos con una planta solar, y varios desarrollos, porque en tenemos 3 mil horas de radiación solar por año, de acuerdo a datos de la Agencia de Energía Internacional, que está integrada por 39 países, y da cuenta que hay tres sitios en el mundo que son ámbitos para poder producir hidrógeno verde a gran escala y bajo costo, que es el desafío: El Tíbet, la Patagonia, que no tiene límites, y la Puna, la de Atacama en Chile, y la Puna del norte argentino, así que estoy acá además porque tenemos un proyecto, que el proyecto ejecutivo estará a fin de año, pero que con esas 3 mil horas de radiación solar podemos producir energía a gran escala, no de la escala que se va a desarrollar en la patagonia, porque aquí no tienen límites, pero entiendo que ese es el camino".

"Hoy lo que nos convoca es el debate de la energía, y este debate sobre la energía es también el debate sobre la lucha contra el cambio climático, toda vez que las fuentes de generación de energías son causantes de los gases de efecto invernadero. El hidrógeno forma parte de la nueva matriz de generación de energía, y en esa transición vamos a full con Vaca Muerta también, porque el país necesita que Vaca Muerta, que es uno de los pilares de nuestra matriz productiva vaya a full, en el NOA, en el NEA necesitamos el gas de Vaca Muerta, no el de Bolivia, por eso es importante que avancemos, que rompamos la grieta y acordemos algunas cuestiones. El master plan energético lo tenemos que aprobar ya, tratar ya todas las fuerzas políticas, el master plan de inversiones productivas lo tenemos que aprobar ya, que no espere, porque dilatar la construcción de un ducto, dilata las inversiones en Vaca Muerta, el gas es uno de los temas cruciales de nuestra económicos, porque es uno de los déficit más importantes que tenemos, que este año puede llegar a ser 19 mil millones de dólares, porque están vendiendo el gas a 40 dólares el millón de BTU, cuando sale entre 3 dólares y 3, 50 en Vaca Muerta".

"Entonces el master plan de energía es fundamental para resolver esa cuenta a 10 años y para que podamos tener esos ingresos de acá a 10 años. El NEA no tiene gas, necesitamos inflar el sistema con gas de Vaca Muerta, por eso tiene que haber un plan que acompañe el desarrollo de Vaca Muerta a full, pero también las energías alternativas, y donde tenemos uno de los pilares de ese desarrollo es en el hidrógeno verde por los costos".

"Nosotros con nuestro proyecto vamos a llegar a 5 0 6 gigas, no más que eso , porque en Jujuy tenemos todo pero no tenemos mar, pero con esa planta de 5 gigas podemos lograr un costo de 18 dólares el mega, que es un costo competitivo, como vimos en Barcelona. Es decir que con el hidrógeno verde que podemos producir en la patagonia y la puna argentina podemos ser competitivos, y el mundo va al hidrógeno verde, porque va al cambio de la matriz de la energía. Creo que estamos en condiciones como país de ser grandes aportantes de hidrógeno verde".

"El desarrollo científico tecnológico que acompaña esta decisión de la humanidad de luchar contra el cambio climático es tremendo, pensemos que en el futuro generar hidrógeno con energía renovable va a ser más barato, que hacerlo con otro tipo de combustibles, entonces hacia allí vamos . Creo que además de Vaca Muerta sumaría otro pilar de nuestra matriz productiva, también la energía , podemos ser un gran productor de energía limpia para el mundo".

"Matías Kulfas está puliendo un proyecto de ley, del que seguramente vamos a participar todos, yo soy presidente del radicalismo, uno de los partidos de la oposición, y esto lo estoy planteando en el radicalismo, en Juntos por el Cambio. Tenemos que recuperar la perspectiva de largo plazo y hacer las cosas ya, porque este gasoducto que empezó el presidente, el actual gobierno, va a ser el primer ducto transversal del país, que nos va a llevar gas a las regiones del norte dónde estamos pagando más caro el gas, tenemos un gran potencial, estoy convencido que tenemos un gran futuro, hay que salir de la lógica del Área Metropolitana, de esos debates que hay en los medios, que no sirven para nada, y ver lo que está pasando. Yo veo lo que pasa en el Norte Grande, en la Patagonia, acompañemos los procesos de desarrollo que son los que le sirven al país".

"La otra línea es la educación para el trabajo, tenemos que darnos un gran debate, porque hay que cambiar totalmente el modelo. Esas son líneas que no esperan que haya tal o cual gobierno, son necesidades de la sociedad argentina, que debe acompañar la política”.