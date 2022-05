El frente "Unidxs por la Cultura" se concentrará el miércoles próximo al mediodía en la Plaza del Congreso para reclamar el tratamiento del proyecto de ley 3823-D-2021 que busca evitar el desfinanciamiento de las industrias culturales, establecido a partir de 1 de enero próximo en un artículo de la ley 27.432 de reforma tributaria, sancionada en diciembre de 2017 durante el macrismo.



Encolumnados en más de cien colectivos de todo el país, detrás de consignas como "la cultura al Congreso", "evitemos el apagón cultural", "la cultura no caduca" y "diputados legislen a favor del pueblo", los manifestantes buscan que el Parlamento trate con urgencia el proyecto de ley que garantiza la continuidad del sistema de financiación de la cultura nacional y extiende la vigencia de las asignaciones específicas que permiten la autarquía y las políticas de fomento de organismos nacionales de cine, teatro, música, radios comunitarias y bibliotecas populares.



La movilización demandará así el tratamiento del proyecto de ley que busca resguardar la financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu), el Instituto Nacional del Teatro (INT), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca).



De no tratarse el proyecto, advierten, "dejará de fomentarse el trabajo de las industrias culturales impulsadas por el Incaa, el Inamu, el INT, los Medios Comunitarios y las Bibliotecas Populares" y "pasarán a manos de Rentas Generales, quedando bajo el arbitrio del Poder Ejecutivo de turno".



El miércoles 1 de junio entonces, "a solo seis meses del desfinanciamiento total de la Cultura Argentina, el acervo identitario y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo", los manifestantes realizarán una gran intervención artística y ofrecerán una conferencia de prensa.



El frente destacó en un comunicado que "de producirse la caducidad de estas asignaciones se afectaría la matriz productiva de la cultura", por eso exigen, mediante "esta acción pública" el "urgente tratamiento en el Congreso del proyecto de ley que extiende la vigencia de estas asignaciones a la cultura por 50 años".



En tanto remarcó que "estas asignaciones específicas que son el motor de nuestra Cultura provienen de ingresos que genera la propia actividad cultural, entre otros, de un porcentaje de las entradas de cine, de la retención a los premios de la Lotería Nacional y de un canon por publicidad que pagan los medios televisivos y radiales"



"Desde @Unidxs_por_la_Cultura creemos que la producción cultural es constitutiva de nuestra identidad colectiva" y que "debe ser el Estado el garante de la inclusión de la diversidad de miradas y territorios sin dejar en manos exclusivas del mercado nuestros bienes culturales" y el responsable de "velar por la preservación del trabajo de las y los artistas que quedarían sin sus fuentes de ingreso".



Impulsado por el Frente de Todos, el proyecto de ley 3823-D-2022 extiende la vigencia de las asignaciones específicas previstas en la Ley 27.432. “Si no aprobamos la ley, las provincias como Jujuy, de la que provengo, se quedaría sin festivales y sin apoyo a la producción o, lo que es lo mismo, paralizadas para seguir construyendo entre todos nuestra propia identidad cultural”, había explicado la diputada Carolina Moisés, vicepresidenta de la comisión de Cultura de la Diputados hasta diciembre pasado, luego de la presentación en septiembre del proyecto de ley, en el marco de una primera movilización con festival que se hizo en abril último hacia el Congreso.



Entre los colectivos presentes se encuentran Actrices Argentinas, Barricada Tv, Colectivo De Cineastas, Contraimagen, Documentalistas de Argentina, Federal Films, Frente de Organizaciones de la Animación Argentina, Grupo Documenta y Grupo Ojo Obrero.