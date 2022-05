Luego de reclamos de varios sectores, el Gobierno Nacional, a través del ministerio de Desarrollo Productivo, el Banco Central y AFIP, analiza flexibilizar las condiciones de acceso al mercado de cambio para habilitar a los pequeños exportadores de servicios profesionales a cobrar en dólares en sus cuentas bancarias argentinas.



En la actualidad, los profesionales que exportan servicios cobran a través de sus cuentas bancarias, pero están obligados a liquidar los dólares en el mercado oficial. Esto provoca que las personas busquen cobrar a través de mecanismos alternativos por fuera del circuito oficial, lo cual genera complicaciones por la imposibilidad de declarar ingresos y justificar gastos.

Con esta nueva regulación que se está definiendo, los pequeños exportadores de servicios profesionales podrían cobrar en dólares en sus cuentas bancarias argentinas y no tendrían la obligación de liquidar divisas: podrían dejar los dólares que cobran en sus cuentas sin ningún tipo de restricciones.

Otra de las medidas que estudia el Banco Central es ampliar el cupo para el acceso de divisas para las empresas exportadoras de servicios, como el caso de las compañías dedicadas a la economía del conocimiento, que, de aprobarse, estarían habilitadas a pagar una parte de los salarios en dólares.

Los cambios vienen impulsados por una necesidad del mercado, basada en el doble éxodo que existe: el de recursos humanos altamente calificados, y el de dólares, porque lo que ingresa es por fuera del sistema oficial.



El fenómeno freelance

Según datos de Argencon -cámara que reúne a las industrias del conocimiento- el boom del trabajo remoto y la brecha cambiaria limitan a las firmas locales a la hora de tener que contratar profesionales en una industria para hacer frente a más proyectos.

Este rubro se ubica tercero en exportaciones, detrás de los productores de soja y de la industria automotriz, con U$S 6.400 millones en 2021. Además, la actividad informal del conocimiento generó ventas al exterior no registradas por U$S 1.800 millones de dólares en el mismo año.

Luis Galeazzi, director Ejecutivo de Argencon, aseguró en la Asamblea de socios de la entidad, a la que asistió el ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, que el fenómeno del freelancer se basa en una persona que deja de trabajar en el mercado formal como empleado para firmar un contrato individual con un cliente en el exterior, sin pagar impuestos ni aportes a la seguridad social.

"Pasa a ser un empleo no regulado por las leyes nacionales. Vive en Argentina, trabaja en el país, pero cobra por afuera del sistema oficial", indicó Galeazzi en ese encuentro.

En la reunión, Galeazzi aseguró que el país cuenta con una importante cantidad de recurso humano calificado, pero que la política cambiaria complica la situación, por lo que pidió al gobierno nacional que arbitre las medidas necesarias para "aprovechar esta tendencia para que las empresas logren retener y ampliar sus equipos de profesionales, pudiendo disponer de un régimen cambiario que les permita competir con las ofertas salariales dolarizadas que llegan desde el exterior y provocan fuga de talento”, remarcó.