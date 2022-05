El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, destacó la importancia de no creerse “invencible” en la previa del partido entre Argentina e Italia. El DT no confirmó el equipo titular para la Finalissima, el encuentro entre los campeones de América y Europa, que se jugará este miércoles a las 16 (hora argentina) en el estadio de Wembley de la ciudad de Londres.

En una conferencia de prensa, expresó: "Lo importante es no creerse invencible. Está bueno que la gente piense que somos campeones y que disfruten de lo que se consiguió, pero el camino sigue, no nos podemos dormir en eso. Si alguna vez caemos, no pasa nada", aseguró.

Luego, consideró: "Que los hinchas canten 'dale campeón' me parece perfecto y es emocionante. Que nadie se relaje y que sigan tirando para adelante. Debemos creer en competir con cualquiera sin confiarnos".

“Jugar con esta camiseta siempre implica salir a jugar todos los partidos de igual a igual y competir al máximo. Eso es lo que vamos a hacer mañana", agregó el DT de la Selección nacional. Y agregó: "Nos gustaría ganar porque es un título, pero lo más importante es el objetivo de acá a noviembre”, en referencia al comienzo del Mundial Qatar 2022.

Al ser consultado por el equipo titular para el partido de este miércoles, respondió: “No me preocupa el equipo titular. Sí que los que lleguen estén al 100 %, esas son algunas dudas que tenemos para mañana. Siempre es importante medirse contra los mejores".

Al concluir, habló sobre la ausencia de Italia en el Mundial de Qatar 2022: "Italia se quedó inmerecidamente fuera del Mundial. Desde mi punto de vista, se quedó afuera por aspectos que solo en el fútbol se da que la pelota no entra. Ahora, tiene la oportunidad de empezar casi de cero".