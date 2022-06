El papa Francisco exigió que no se use el trigo como "arma de guerra" y pidió liberar los granos en Ucrania

El papa Francisco pidió hoy que se desbloqueen las exportaciones de granos de Ucrania y reclamó que no se use la fuente de alimentación "como arma de guerra".



"Produce gran preocupación el bloqueo de exportaciones del grano de Ucrania, del que dependen la vida de millones de personas, especialmente en los países más pobres", dijo el pontífice durante la Audiencia General que encabezó en la Plaza San Pedro.



En ese marco, Jorge Bergoglio realizó "un sincero llamado para que se haga todo esfuerzo para resolver esto y garantizar el derecho humano universal a nutrirse".



"Por favor, que no se use el grano, alimento de base, como arma de guerra", pidió por último, en medio del alza mundial en los precios de las materias primas a causa de la guerra que involucra a Rusia y Ucrania, dos de los mayores proveedores globales de alimentos.